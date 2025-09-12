Dogliani inaugura "Abetare (Un giorno di scuola)" per la seconda edizione di Radis

Domenica 5 ottobre alle ore 11.30 si terrà l’inaugurazione dell’opera Abetare (un giorno a scuola), 2025. Disegni e scarabocchi dai banchi delle scuole di Dogliani e dei Balcani di Petrit Halilaj, realizzata nell'ambito della seconda edizione di Radis, progetto di arte nello spazio pubblico ideato e promosso dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT, in collaborazione con la Fondazione CRC.

Interverranno l’artista Petrit Halilaj, la curatrice Marta Papini, la Presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il Presidente della Fondazione CRC Mauro Gola e il Sindaco di Dogliani Claudio Raviola.

Dopo un welcome coffee offerto dall'azienda agricola di Zabaldano Marco, la giornata proseguirà con l’inaugurazione mostra Tutto ciò che tocchi cambia. Tutto ciò che cambi, ti cambia presso Chiesetta del Santo Ritiro, Belvedere di Dogliani; rinfresco offerto alla Sala Polifunzionale di Dogliani.

È previsto un servizio di navetta gratuito fino a esaurimento posti tra Torino e Dogliani, con partenza da Porta Susa (c.so Bolzano 44, presso gli stalli degli autobus 11 e 13) alle ore 9.00; e tra Milano e Dogliani, con partenza da Piazzale Lodi alle ore 8.30. Partenza da Dogliani per il rientro alle h 16.00. Per info e prenotazioni scrivere a info@fondazioneartecrt.it. Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 saranno disponibili navette gratuite tra Dogliani (P.zza Luigi Einaudi) e la Borgata Valdibà. La strada per Borgata Valdibà sarà interdetta alle auto, si invita pertanto il pubblico a parcheggiare a Dogliani e utilizzare le navette a disposizione.