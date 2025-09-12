Il Cuneese protagonista con WOW: torna la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor

Torna uno degli eventi di punta dell'Associazione per il Turismo Outdoor WOW: la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor. L'evento porterà sul territorio tour operator internazionali alla scoperta delle bellezze del Cuneese e delle Langhe Monferrato Roero.

Nata nel 2013 grazie a Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l'Associazione WOW promuove il turismo all'aria aperta in provincia di Cuneo, dalle Alpi alle colline Unesco, con particolare attenzione a sport, benessere e scoperta autentica del territorio attraverso attività come bike ed e-bike, trekking, vespa tour, degustazioni, cooking class, volo in mongolfiera.

L'edizione biennale della Borsa, punto di forza del progetto Wonderful Outdoor World, mira a posizionare le due destinazioni (montagne e colline) sui mercati turistici interessati a vacanze attive. Un progetto reso possibile dalla combinazione di unicità del territorio, marketing e comunicazione mirata.

Ventotto operatori italiani e stranieri, provenienti da Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Lituania e Norvegia arriveranno nel Cuneese lunedì 15 settembre per partecipare a tour che offriranno un assaggio delle numerose proposte di vacanze outdoor tra montagna e Langhe e Roero e per incontrare i 45 operatori turistici locali specializzati nel settore outdoor.

Mercoledì 17, il Complesso Monumentale di S. Francesco a Cuneo ospiterà il workshop, una giornata di incontri programmati, tra domanda internazionale e operatori turistici locali: si prevendono 672 appuntamenti B2B. Seguirà un altro momento di networking, a Pollenzo, con la cena di gala e il giorno seguente la conclusione dei tour. Questa intensa quattro giorni promette di generare nuovi sviluppi e contratti, favorendo un turismo sempre più sostenibile e di qualità.

(Davide Merlino)

"Sono certo che anche questa edizione della Borsa Internazionale del Turismo Outdoor avrà successo," dichiara Davide Merlino, Presidente dell’Associazione WOW. "Ringrazio i nostri sostenitori e patrocinatori che sono Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo, insieme ad ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, da sempre impegnati in termini operativi. Dopo le edizioni di Mondovì (2015), Monforte d’Alba (2014), Canale (2016) e Cuneo (2023), questo evento rinnova l'impegno degli operatori turistici della provincia e offre un'importante occasione di incontro con il mercato estero. Quest'anno, la Borsa inizierà a caratterizzarsi per i temi dell’inclusione e sostenibilità, che desideriamo diventino elementi fondamentali e distintivi della nostra Associazione e della nostra destinazione turistica."