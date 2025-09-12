Piemonte protagonista assoluto a Cheese 2025

Piemonte protagonista assoluto di Cheese, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e alla loro biodiversità, a Bra (Cn) dal 19 al 22 settembre 2025, con un proprio stand e un programma di appuntamenti dedicati al tema.

La 15esima edizione di Cheese è organizzata da Slow Food e Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del Ministero del Turismo, il contributo di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, della Camera di Commercio di Cuneo, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, di Confcommercio Ascom Bra. Come sempre Cheese riunisce un popolo di pastori, casari, affinatori e appassionati quest’anno intorno al claim C’è un mondo intorno, per porre l’attenzione sulla pluralità di valori (ambientale, sociale, culturale ed economico) che il latte crudo porta con sé.

Nell’edizione 2025 il Mercato italiano e internazionale funge da punto d’incontro per casare e casari da ogni latitudine. Sono oltre 400 gli espositori presenti da tutte le regioni italiane e da 13 Paesi. Protagonisti i Presìdi Slow Food, che riflettono patrimoni di pascoli, razze animali, latti e abilità manuali, e gli Affinatori, che con il loro lavoro imprimono ai formaggi anima e identità, curandoli fino alla maturazione. Cuore delle riflessioni, la Casa della Biodiversità, che ospita conferenze, degustazioni e proiezioni.

Novità a Cheese 2025, lo spazio Cibo, viaggio e territorio che, alternando conferenze, degustazioni e show cooking, riserva un posto particolare agli itinerari di Slow Food Travel e alla valorizzazione del patrimonio immateriale. Oltre agli imperdibili Laboratori del Gusto, novità di quest’anno sono gli appuntamenti presso l’Osteria dell’Alleanza, dove cuoche e cuochi da tutta Italia conducono le socie e i soci Slow Food alla scoperta dei diversi ecosistemi, tra montagna e vie della transumanza. Preziosa l’offerta della Gran Sala Vini, Formaggi e Salumi, che propone un’ampia gamma di formaggi italiani e internazionali da abbinare con numerosi vini da produttori della Slow Wine Coalition. Confermato il supporto delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Colombatto di Torino, presenti sia nell’Osteria dell’Alleanza che nella Gran Sala Vini, Formaggi e Salumi. Non mancano poi le occasioni per conoscere e assaggiare, tra Cucine di strada e birrifici artigianali che animano piazze, cortili e strade di Bra.

La Regione Piemonte è presente in piazza Spreitenbach con l’Area Piemonte, allestita dall’Assessorato regionale al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico, in collaborazione con VisitPiemonte. Animato da un ricco programma di presentazioni e degustazioni con la partecipazione di produttori, consorzi di tutela, associazioni ed enti territoriali, lo stand presenta le produzioni di qualità e i progetti di promozione dell’agroalimentare e dell’enogastronomia piemontese con protagonisti principali le Dop dei formaggi piemontesi in abbinamento agli altri prodotti certificati di qualità.

Come nelle edizioni precedenti, il container Piemonte accoglie i visitatori per le degustazioni dei grandi vini piemontesi Doc e Docg a cura dell’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino e dove un ruolo da protagonista ha l'Alta Langa, nominato Vino piemontese dell’anno 2025 da Regione Piemonte. Nell’Area Piemonte è inoltre allestito uno spazio dedicato ai Distretti del cibo e alle Agenzie turistiche locali, nel quale i visitatori possono richiedere informazioni inerenti l’enogastronomia dei territori, le attività sportive e turistiche, assaggiare i prodotti locali e ottenere materiali informativi. Inoltre, ogni giorno il programma prevede attività dimostrative di caseificazione e produzione di formaggio aperte a tutti, a cura di professionisti del settore oltre che un percorso informativo ad accesso libero per adulti e bambini sul formaggio, dalle modalità di produzione alle principali caratteristiche e diverse tipologie.

Tra le Conferenze ospitate nella Casa della Biodiversità, segnaliamo:

Nell’incontro di venerdì 19 alle 17, I prati stabili raccontati dalle api, Ivo Boggione, apicoltore del Presidio dei prati stabili e pascoli, Piemonte, racconta la sua esperienza come parte del progetto sostenuto da Ricola.

Sabato 20 alle 15 alla conferenza Il formaggiaio, ambasciatore di cultura casearia partecipa Giovanni Solerio, Azienda Amaltea, produttore di Roccaverano Dop (Presidio Slow Food). Tra i temi trattati la formazione del formaggiaio, la narrazione al consumatore, le possibilità di valorizzazione dei prodotti caseari da parte della distribuzione.

Domenica 21 settembre alle 11 nell’appuntamento Il giro d’Italia in 80 Presìdi, viene presentato il risultato di un monitoraggio avviato nel 2024 grazie al sostegno di Berlucchi e la collaborazione del Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino (Disafa) e del Dipartimento di architettura dell’Università di Palermo su 80 Presìdi per capire i punti di forza e di debolezza di uno dei progetti più longevi e noti.

Nello spazio Cibo, viaggio e territorio, il 22 settembre, alle 15, si tiene la presentazione del nuovo itinerario Slow Food Travel Roero, un’occasione per immergersi nel territorio piemontese attraverso le storie di contadini, vignaioli, cuochi e artigiani del cibo che ne fanno parte. A seguire, una degustazione di prodotti caratteristici della zona.

Lo stand del Parmigiano Reggiano ospita, tra gli altri appuntamenti, una serie di incontri dedicati ai giovani che hanno scelto la montagna, tra questi lunedì 22 settembre alle 13, Simone Franza, produttore del Presidio dei prati stabili e pascoli in Val Chisone, e Matteo Cottura della Società Agricola Ferme Audenino SS di Ostana, venerdì 19 settembre alle 13.

Presìdi Slow Food

Non possono mancare i Presìdi Slow Food dall’Italia e dall’estero, simbolo dell’impegno dell’Associazione a tutela delle produzioni locali che racchiudono storia, sapori e tradizioni da proteggere. Tra i banchi del mercato e nella Via dei Presìdi – realizzata tra via Principi e via Marconi – ci aspettano:

Castelmagno d’alpeggio - La Meiro Terre Di Castelmagno, Castelmagno d’alpeggio - Valliera, Des Martin, Macagn - Sorelle Facciotti, Mieli Di Alta Montagna Alpina - Apicoltura Le Querce, Mieli Di Alta Montagna Alpina - Apicoltura Vallera, Paesaggio Terrazzato Della Val Bormida - Agricola Barberis, Prati stabili e pascoli- Amaltea, Prati Stabili e Pascoli - Ape Cortese, Prati Stabili e Pascoli - Cascina Roseleto, Prati Stabili e Pascoli - Fattoria Colombero Il Risveglio, Prati Stabili e Pascoli - Ferme Audenino, Prati Stabili e Pascoli – Madalu, Roccaverano - Stutz, Roccaverano, Prati Stabili e Pascoli – Amaltea

Il Piemonte è protagonista di molte conferenze, degustazioni e Laboratori del Gusto:

Palazzo Traversa, Bra 19 settembre: Alle 16, presso Palazzo Traversa, il focus è su Vinacce e fieno: l’incontro inaspettato tra grappa e gelato al fieno. In questo appuntamento, il cuoco dell’Alleanza Marco Martinelli rende protagonisti tre tipi di fieno, a cui è abbinata una selezione di grappe piemontesi a cura del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e di Barolo. Successivamente, alle 18, assaggi di formaggi da praterie alpine, tra cui il fodom di malga, Presidio Slow Food. Abbinati ai formaggi, miele del Presidio dei Prati Stabili e dei pascoli e una selezione di vini della Cantina Damilano (Cn).

20 settembre: Alle 14, l'itinerario Slow Food Travel del Roero è protagonista del Laboratorio con altri produttori di formaggi e mieli da Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia, per poi assaggiare i loro prodotti insieme a una selezione di vini di Cantina Col D’Orcia (Si), parte del network degli Amici della Slow Wine Coalition.

22 settembre

Il pomeriggio si apre alle 14, scoprendo gli itinerari di Slow Food Travel attraverso i prodotti locali, tra le proposte: formaggella, robiola di capra dell’azienda Zore di Taipana (UD) e burro a latte crudo dell’Alto Elvo (BI), Presidio Slow Food, dell’itinerario Montagne Biellesi, abbinati con vini selezionati di Cantina Terre Margaritelli (Pg), parte degli i Amici della Slow Wine Coalition.

Banca del Vino, Pollenzo

19 settembre

Alle 16, I vini di Verduno incontrano i formaggi spagnoli di Rueda, grazie a Fratelli Alessandria, G.B. Burlotto e Castello di Verduno, produttori di vino locali, e Fernando Rodríguez Aldo, produttore e affinatore di formaggi a Rueda, in Spagna. Alle 18, l’attenzione si sposta sui Presìdi, attraverso l’incontro tra formaggi a latte crudo e vini dolci, come il Moscato Passito di Strevi e il Roccaverano, entrambi piemontesi.

20 settembre

L’appuntamento delle 11 vede protagonista l’incontro tra moscati secchi provenienti da Piemonte, Veneto, Alto Adige, Valle d’Aosta e Sicilia, e formaggi svizzeri da prato stabile, dalle note erbacee e floreali. Alle 13:30, il focus è sui vini provenienti da territori montani, come quelli della Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema, e sul loro abbinamento con i formaggi di Maison Loho, noto affinatore francese. Alle 18, l’azienda Castello di Neive (Cn) racconta l’evoluzione del Barbaresco, vino che viene abbinato a formaggi, nazionali e non solo, selezionati da Valsana, azienda che da anni ricerca eccellenze gastronomiche.

21 settembre

Alle 18, quattro grappe piemontesi selezionate dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e di Barolo vengono abbinate con altrettanti formaggi delle valli, sia a pasta molle che stagionati. Tra le grappe in degustazione, la grappa Nizza, di Distillerie Berta (At) e la grappa di Barolo giovane, di Distilleria Spirito Agricolo (Cn).

Mercato: gli espositori della provincia di Cuneo

Passiamo ora ai protagonisti della manifestazione: nel Mercato italiano e internazionale, distribuiti tra le piazze e le vie della città troviamo formaggi di ogni tipo, forma, dimensione, stagionatura, a pasta molle, dura, filata, pressata, ma anche mieli, aceti, confetture e conserve.

Prodotti caseari: Cascina Lia, Dogliani (Cn), Caseificio Persia, Cavallermaggiore (Cn): Caseificio Rabbia Francesco, Ruffia (Cn), Erbalatte, Monasterolo di Savigliano (Cn), Meire Di Veniere Di Mina Fabrizio, Frassino (Cn), Tino Paiolo Fattorie di Montagna, Monterosso Grana (Cn), Prodotti da forno e dolci, Cogno Giovanni, La Morra (Cn), Baratti & Milano, Bra (Cn), Alberto Marchetti, Moncalieri (Cn)

Frutta e derivati: Cooperativa Agricola Sociale onlus i ciliegi selvatici, Verzuolo (Cn), , occiola Piemonte Igp Delle Langhe Gallesio Sandro, Benevello (Cn), Papa dei Boschi, Lequio Berria (Cn)

Ortaggi e conserve vegetali: Antico Pedaggio, Guarene (Cn)

Caffè: Caffè dell’elfo, Cuneo (Cn), Origini Caffè, La Morra (Cn)

Miele: Prunotto Mariangela Azienda Agricola In Alba, Alba (Cn), R'era 'D Minot, Monteu Roero (Cn):

Partner e istituzioni: e-Viso Spa, Saluzzo (Cn), S. Bernardo Spa, Garessio (Cn), Confartigianato, Cuneo (Cn)

Birrifici, Cucine di strada e Food Truck

Nel nostro tour ideale non può mancare una tappa nelle aree dedicate ai birrifici, alle cucine di strada e ai food truck, che quest’anno vi aspettano in Piazza Carlo Alberto, Piazza Spreitenbach e Piazza Roma angolo Via Audisio.

I birrifici: Birrificio Artigianale Alba, Guarene (Cn), Birrificio Trunasse, Centallo (Cn), Da Lab Fermentazioni, Diano D’Alba (Cn), Presenti in piazza Spreintenbach con area di mescita birra e area didattica, con degustazioni di birre in abbinamento a prodotti piemontesi: Consorzio Birra Origine Piemonte (Birrifici e beer firm: Carrù, DRBarbanera, Fre, Grado Plato, Kauss, Troll, Refuel, Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana (Birrifici: Baladin, Granda, 2 Sorelle).

Food Truck e Cucine di strada. Famù Tumin Burger- Cervasca (Cn, I Barbaq, Santa Vittoria d’Alba (Cn), Schiacciala, Bra (Cn), Sbaffalo, Cuneo, (Cn)

Cuochi e cuoche dell’Alleanza Slow Food in Osteria: Alessandra Ingegnetti - Locanda del Mulino, Valcasotto (Cn), Silvio Saracco - Teatro della Carne, Genola (Cn), Davide Di Bilio- Pizzeria Fuori Tempo (Chieri, Torino e Cuneo)