Saluzzo: "Negozi in strada" supera i 100 partecipanti

Saluzzo si prepara a vivere una domenica speciale: il 21 settembre torna l'immancabile appuntamento con “Negozi in strada”, l’evento che celebra il commercio di prossimità e la vitalità del centro cittadino. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, la manifestazione fa il bis nella stessa data e registra un nuovo record di adesioni, superando quota 100 attività partecipanti, ed iniziando già la sera precedente con uno spettacolo esclusivo.

“I numeri dei partecipanti crescono – ha dichiarato Massimo Rea, presidente del Centro Commerciale Naturale – a conferma del grande interesse da parte di tutte le attività per l’iniziativa. Anche sul fronte della comunicazione si registra un’attenzione sempre più ampia, segno che il progetto si sta affermando come un vero punto di riferimento per il territorio.”

Accanto ai negozi, tornerà anche “Sport in Piazza”, un’intera area dedicata alla promozione delle attività sportive locali, grazie al coinvolgimento di associazioni e atleti.

“Dopo il grande successo dello scorso anno – dichiara Enrico Falda, assessore allo Sport – sono molto contento di poter riproporre ‘Sport in Piazza’ insieme a ‘Negozi in strada’. Grazie quindi alla Confcommercio e alla Fondazione Bertoni per il grande lavoro organizzativo svolto.”

“Fondazione Amleto Bertoni, Centro Commerciale Naturale e Confcommercio Saluzzo – dichiara Carlo Allemano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni– hanno deciso di unire le forze dopo il successo dell’edizione 2024 e di ripresentare una bella giornata tra sport e negozi: la maniera migliore per far conoscere ai pubblici più diversi le tante offerte del saluzzese.”

"Nonostante il contesto economico complesso che stiamo attraversando - dichiara il presidente Danilo Rinaudo - Saluzzo conferma ancora una volta la propria vitalità e capacità di risposta. L’adesione record all’iniziativa "Negozi in Strada" testimonia la forza del tessuto commerciale locale rispetto ad altre realtà della provincia.

Anche quest’anno - conclude Rinaudo- la sinergia tra l’Amministrazione Comunale, la Fondazione Amleto Bertoni e il Centro Commerciale Naturale si conferma vincente: lavorare insieme verso obiettivi comuni genera risultati che vanno ben oltre la semplice somma delle singole forze."

Come accennato, sabato 20 settembre dalle ore 21:00 alle 24:00 la manifestazione sarà anticipata da una serata di intrattenimento organizzata autonomamente dall'Associazione Saluzzo che r-Esiste APS.

Durante la giornata di domenica non mancheranno animazioni per bambini, gonfiabili, giochi di mago Trinchetto, presentazione dell'ultimo libro di Alice Basso in Corso Mazzini, workshop di fiori e libri, scultura segnalibro, laboratori per bambini in Via Gualtieri, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età.

In contemporanea, grazie alla collaborazione con l’associazione Officina delle Idee, si svolgerà anche la XI Pedalata del Cuore, con passaggio previsto a Saluzzo intorno alle ore 11:20.

Dalle 9:00 alle 13:00 in Piazza Garibaldi, sarà inoltre attivo uno screening medico gratuito a cura del personale sanitario, con controlli di base per la prevenzione cardiovascolare.

Il valore aggiunto di questa edizione è rappresentato dall’80° anniversario di Confcommercio, una ricorrenza importante che l’associazione ha voluto celebrare offrendo alla città un evento speciale. Proprio all’interno di “Negozi in Strada”, manifestazione simbolo del commercio locale, Confcommercio regala ai visitatori un appuntamento unico: la presenza di Roby Facchinetti, storica voce dei Pooh, che incontrerà i fan per un firma copie in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro discografico.