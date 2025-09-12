“Fidelis semper”: quando l’aggregazione delle donne trinitesi alla chiesa della Madonnina è abitudine e festa

Se dovessimo utilizzare una locuzione latina ricorreremmo a “Fidelis semper”, per evidenziare come l’eterno amore per le tradizioni e l’aggregazione sociale a Trinità siano “di casa”.

Ieri pomeriggio, 11 settembre, infatti, in piazza Adelaide Aglietta, a fianco alla chiesa della chiaretta Madonnina, un folto gruppo di trinitesi si è ritrovato per celebrare i compleanni di alcune signore che, regolarmente, da parecchi anni, si ritrovano ogni giorno (tempo permettendo) per passare del tempo insieme.

“È un punto di aggregazione a disposizione da anni per le persone in pensione o con disponibilità di tempo per trascorrere ogni pomeriggio insieme. Durante gli anni il gruppo è aumentato ed è piacevole vedere come persone di diverse età e di diverse attività facciano gruppo ed amicizia” - commenta emozionata la sindaca Ernesta Zucco.

La prima cittadina conclude: “Quando fa troppo caldo o piove le donne si ritrovano comunque sotto i portici del condominio di via Marro. Sono amicizie che già esistevano e altre sono nate nel tempo dei ritrovi. Durante l’inverno l’amministrazione comunale ha concesso la biblioteca e speriamo che le adesioni spontanee siano sempre maggiori. Un grazie intanto a questo gruppo che sa stare in compagnia serenamente e fa battere il cuore a chi le lo vede”.