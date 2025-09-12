 / Fossanese

“Fidelis semper”: quando l’aggregazione delle donne trinitesi alla chiesa della Madonnina è abitudine e festa

Un punto di aggregazione ormai storico per pomeriggi di svago fra signore che hanno stretto negli anni un forte legame di amicizia. Qui in estate, in biblioteca d’inverno.

Qualche momento delle attività del gruppo nei pomeriggi di svago alla chiesetta della Madonnina

Se dovessimo utilizzare una locuzione latina ricorreremmo a “Fidelis semper”, per evidenziare come l’eterno amore per le tradizioni e l’aggregazione sociale a Trinità siano “di casa”.

Ieri pomeriggio, 11 settembre, infatti, in piazza Adelaide Aglietta, a fianco alla chiesa della chiaretta Madonnina, un folto gruppo di trinitesi si è ritrovato per celebrare i compleanni di alcune signore che, regolarmente, da parecchi anni, si ritrovano ogni giorno (tempo permettendo) per passare del tempo insieme.

“È un punto di aggregazione a disposizione da anni per le persone in pensione o con disponibilità di tempo per trascorrere ogni pomeriggio insieme. Durante gli anni il gruppo è aumentato ed è piacevole vedere come persone di diverse età e di diverse attività facciano gruppo ed amicizia” - commenta emozionata la sindaca Ernesta Zucco.  

La prima cittadina conclude: “Quando fa troppo caldo o piove le donne si ritrovano comunque sotto i portici del condominio di via Marro. Sono amicizie che già esistevano e altre sono nate nel tempo dei ritrovi. Durante l’inverno l’amministrazione comunale ha concesso la biblioteca e speriamo che le adesioni spontanee siano sempre maggiori. Un grazie intanto a questo gruppo che sa stare in compagnia serenamente e fa battere il cuore a chi le lo vede”.

Cristiano Sabre

