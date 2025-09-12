Cuneo, Boselli interpella la sindaca: “Perché un nuovo appalto per lo sgombero neve dei fabbricati comunali?”

Il consigliere comunale Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti, ha presentato un’interpellanza al Presidente del Consiglio comunale e alla sindaca Manassero in merito al nuovo appalto per la manutenzione stradale e lo sgombero neve, del valore complessivo di 7,8 milioni di euro.

Secondo Boselli, l’affidamento sarebbe stato disposto con determina dirigenziale, senza una delibera di indirizzo da parte della Giunta né un passaggio preliminare in Commissione consiliare.

Inoltre, il servizio, attualmente al centro di un’indagine delle autorità competenti, non comprenderebbe lo sgombero neve dei fabbricati comunali, che rimarrebbe oggetto di un incarico separato in scadenza. Per questo, sostiene il consigliere, si renderebbe necessario un ulteriore appalto, probabilmente già in fase di preparazione.

Nell’interpellanza Boselli chiede alla sindaca di chiarire per quali motivi tale incarico non sia stato inserito nell’appalto principale, quali criteri e linee operative intenda adottare la Giunta per gestire il servizio e quando queste verranno portate in discussione in Commissione consiliare.