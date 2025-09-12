 / Sport

Sport | 12 settembre 2025, 10:46

Calcio Serie D: dopo il successo all’esordio Saluzzo a caccia del bis nella prima tra le mura amiche, al Damiano arriva l'Imperia

Fischio d'inizio alle 15 di domenica. Arbitrerà Chindamo di Como

(foto - pagina instagram saluzzo calcio)

Si avvicina l’esordio casalingo per il Saluzzo, reduce dalla miglior stagione della sua storia, che domenica affronterà l’Imperia allo stadio “Amedeo Damiano”. Fischio d’inizio in programma alle ore 15.

La squadra di mister Cacciatore ha ben iniziato il suo cammino in campionato con un convincente 5-2 alla prima giornata sul campo del Sestri Levante. In gol per i granata Magnaldi, Lovaglio, Faridi, Mosca e Dos Santos (rigore).

L’Imperia, invece, arriva dalla sconfitta interna contro il Varese per 1-3, unica marcatura ligure per Busato. Gli imperiesi cercheranno il riscatto per muovere subito la classifica, in un girone A che si preannuncia molto equilibrato.

Dopo una sola giornata la graduatoria è già divisa in due, con nove squadre con tre punti e altrettante a zero. Primi sono proprio i saluzzesi che guidano grazie alla differenza reti.

Sono numerosi i precedenti tra le due squadre: l’anno scorso all’andata finì 1-1 mentre al ritorno i ragazzi di Cacciatore vinsero all’ ”Amedeo Damiano” per 3-1.

La partita sarà diretta da Daniele Chindamo di Como, coadiuvato dagli assistenti Davide Adinolfi di Salerno e Luca Laganà di Siena.

Samuele Bernardi

