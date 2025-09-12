Ciclismo: Erica Magnaldi convocata per gli Europei Gravel in programma il 21 settembre

Per la cuneese si tratta della prima partecipazione con la Nazionale “offroad” dopo le tante esperienze su strada

Arriva la prima convocazione in Nazionale gravel per Erica Magnaldi che parteciperà al Campionato Europeo in programma per domenica 21 settembre ad Avezzano, in provincia dell’Aquila.

La 33enne di Cuneo ha già più volte vestito la maglia azzurra in passato, ma sempre nelle competizioni su strada: Mondiali 2018 (Innsbruck), 2020 (Imola), 2024 (Zurigo) ed Europei 2021 (Trento).

La portacolori della UAE Team ADQ si è conquistata questa convocazione grazie alla vittoria ottenuta lo scorso 23 agosto alla “Monsterrando”, prova del calendario “UCI Gravel World Series.

Insieme alla Magnaldi il CT Daniele Pontoni ha convocato Rachele Barbieri, Sofia Bertizzolo, Carlotta Borello, Elena Cecchini, Giada Specia e Cristina Tonetti. In campo maschile rappresenteranno l’Italia Mattia De Marchi, Mattia Gaffuri, Gianmarco Garofoli e Lorenzo Masciarelli.

La prova femminile si snoderà su un circuito interamente abruzzese di 29,8 km da ripetere tre volte per un totale di 89,4 chilometri. Il percorso sarà ricco di insidie e all’80% su strade sterrate. La partenza della gara è in programma alle ore 11.

L’anno scorso la competizione si svolse ad Asiago e le azzurre corsero molto bene ottenendo l’argento con Silvia Persico e il bronzo con Alice Maria Arzuffi.

Si preannuncia dunque un finale di stagione intenso per la cuneese che oltre all’impegno “offroad” ha l’obiettivo di rivestire presto l’azzurro, magari in occasione della rassegna continentale su strada in programma a inizio ottobre in Francia.