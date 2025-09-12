 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 12 settembre 2025, 15:25

Cuneo ospita l’open day del Velo Club Esperia Piasco: un pomeriggio di ciclismo per bambini e bambine

Appuntamento a sabato 20 settembre in piazza Galimberti

Cuneo ospita l’open day del Velo Club Esperia Piasco: un pomeriggio di ciclismo per bambini e bambine

Sabato 20 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, piazza Galimberti a Cuneo sarà teatro di un evento  speciale dedicato ai più giovani che desiderano avvicinarsi al ciclismo. Il Velo Club Esperia Piasco organizza infatti una giornata “porte aperte” rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 13 anni, inserita 
nel programma del Cuneo Bike Festival. 

Durante il pomeriggio i partecipanti avranno l’opportunità di provare l’emozione di pedalare su  una vera bici da corsa, messa a disposizione dalla società, vivendo un’esperienza unica e  divertente insieme ai propri coetanei. L’unico requisito richiesto è portare da casa il casco, oltre 
naturalmente alla voglia di pedalare.

Con questa iniziativa il Velo Club Esperia Piasco, attivo dal 1972 e da sempre impegnato nella promozione del ciclismo giovanile, intende offrire ai ragazzi un’occasione per scoprire da vicino il fascino di questo sport e i valori che lo accompagnano: amicizia, gioco di squadra e passione per le 
due ruote. 

Per informazioni: 
Bruno 347 8491585 
Giovanni 366 8718024
info@esperiapiasco.it

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium