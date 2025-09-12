Cuneo ospita l’open day del Velo Club Esperia Piasco: un pomeriggio di ciclismo per bambini e bambine

Sabato 20 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, piazza Galimberti a Cuneo sarà teatro di un evento speciale dedicato ai più giovani che desiderano avvicinarsi al ciclismo. Il Velo Club Esperia Piasco organizza infatti una giornata “porte aperte” rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 13 anni, inserita

nel programma del Cuneo Bike Festival.

Durante il pomeriggio i partecipanti avranno l’opportunità di provare l’emozione di pedalare su una vera bici da corsa, messa a disposizione dalla società, vivendo un’esperienza unica e divertente insieme ai propri coetanei. L’unico requisito richiesto è portare da casa il casco, oltre

naturalmente alla voglia di pedalare.

Con questa iniziativa il Velo Club Esperia Piasco, attivo dal 1972 e da sempre impegnato nella promozione del ciclismo giovanile, intende offrire ai ragazzi un’occasione per scoprire da vicino il fascino di questo sport e i valori che lo accompagnano: amicizia, gioco di squadra e passione per le

due ruote.

Per informazioni:

Bruno 347 8491585

Giovanni 366 8718024

info@esperiapiasco.it