I cuneesi fratelli Giordano protagonisti al Concorso internazionale di Sanremo

Giornata densa di soddisfazioni quella di apertura della seconda settimana del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli di Sanremo per cavalieri e amazzoni cuneesi. Sugli scudi soprattutto i fratelli Martina (con una vittoria) e Nicolas Giordano.

Si sono classificati rispettivamente terza e quarto nella gara più importante, la C140 vinta dal francese Nicola Deseuzes che ha preceduto il senese Guido Franchi. Martina e Nicolas, entrambi azzurri, figli d'arte (il padre è il ben noto Flavio Giordano) sono una tesserata per la Società Ippica Torinese, l'altro per l'Aeronautica militare. Dopo di loro il belga Pierrick Goudelouf e via via tutti gli altri in gara.

La stessa Martina Giordano ha poi vinto la C130 precedendo il belga Maxime Hermegnies. Terzo il lombardo Alessandro Antonioli.

"Siamo molto contenti - afferma Nicolas Giordano - per i risultati finora ottenuti. Siamo un bel team. Ci diamo da fare ma ci divertiamo anche". Giulia Righetti, di Boves, tesserata all'Horse Club di San Dalmazzo, ha ottenuto un ottimo quarto posto in C125. Altro quarto posto per la compagna di squadra Marianna Nova, in C115.

Il concorso continua ogni giorno fino a domenica quando ci sarà il Gran Premio (28.500 euro in palio). Ingresso gratuito.

"Gare sempre molto incerte - spiega la presidente della Società Ippica Sanremo Maria Grazia Valenzano Menada, organizzatrice della manifestazione - che spesso si risolvono sul filo dei decimi di secondo. A tutto beneficio per lo spettacolo".