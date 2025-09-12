Judo Kodokan Cuneo: al via i nuovi corsi

Lunedì 15 settembre 2025 inizieranno i nuovi corsi del Judo Kodokan Cuneo presso il Palazzetto di Borgo San Giuseppe. È l’occasione giusta per far provare ai ragazzi uno sport completo, educativo e divertente, seguito da istruttori qualificati in un ambiente sicuro. I corsi sono programmati nelle giornate del lunedì, mercoledì e giovedì.

Prima del via ufficiale saremo presenti a Sport in Piazza a Cuneo, in viale Angeli: appuntamento per domenica 14 settembre per far provare il judo, incontrare famiglie e futuri judoka, rispondere alle domande e raccogliere le pre-iscrizioni.

Il judo cresce i ragazzi dentro e fuori dal tatami: non serve esperienza, basta la voglia di mettersi in gioco.

Perché iscrivere tuo figlio al judo

Sport inclusivo – Accoglie bambine e bambini di ogni età e costituzione; le attività sono calibrate sulle capacità individuali, così tutti progrediscono con serenità.

– Accoglie bambine e bambini di ogni età e costituzione; le attività sono calibrate sulle capacità individuali, così tutti progrediscono con serenità. Corpo e mente – Si sviluppano forza, flessibilità, coordinazione ed equilibrio; crescono concentrazione, autocontrollo e gestione delle emozioni, utili a scuola e nella vita quotidiana.

– Si sviluppano forza, flessibilità, coordinazione ed equilibrio; crescono concentrazione, autocontrollo e gestione delle emozioni, utili a scuola e nella vita quotidiana. Socialità vera – Il dojo è un luogo di relazione; si lavora in coppia e in gruppo, si impara a rispettare l’altro e a costruire amicizie sincere.

– Il dojo è un luogo di relazione; si lavora in coppia e in gruppo, si impara a rispettare l’altro e a costruire amicizie sincere. Valori chiari – Rispetto, lealtà, disciplina; il saluto iniziale e finale non è una formalità, è educazione allo stare insieme.

– Rispetto, lealtà, disciplina; il saluto iniziale e finale non è una formalità, è educazione allo stare insieme. Crescita continua – Le cinture raccontano un percorso: ogni lezione e ogni gara sono passi avanti, con obiettivi concreti e soddisfazioni che motivano.

Informazioni utili

Inizio corsi: lunedì 15 settembre 2025

E' possibile effettuare una prova gratuita.

Sede: Palazzetto di Borgo San Giuseppe, Cuneo

Open day / prova in piazza: Sport in Piazza, viale Angeli, Cuneo – domenica 14 settembre

Iscrizioni e contatti: Telefono e WhatsApp 347 235 6469