Tennis: a Ceva la finale della prima Tanaro Cup

Domenica 21 settembre, alle 16, il Tennis Club Ceva ospiterà la finale della prima edizione della “Tanaro Cup”.

A contendersi il trofeo Luca Rosso e Samuele Pesce, rispettivamente vincitori del Memorial Cajro di Ceva e del Torneo Città di Garessio.

La Tanaro Cup si ripeterà annualmente con la rotazione della sede della finale tra Ceva e Garessio.

Gli organizzatori: "Ringraziamo gli artigiani di zona per la realizzazione del trofeo, Giorgio Merlino e Patrizia per aver appoggiato la nostra idea, i sindaci di Ceva e Garessio, in particolare l'assessore Luca Prato per aver seguito con noi il progetto. La promozione del territorio passa anche da questi eventi, in particolare il tennis che mai come ora rappresenta l’italianità nel mondo. Un grazie, inoltre, anche a Matteo Marenco e Matteo Cajro, presidenti del CT Garessio e del Tennis Club Ceva ASD e l’Unione Montana Garessio-Pamparato”.