Fitness solidale per il Canile Rifugio 281: a Mondovì un evento originale e aperto a tutti

Un evento fuori dal comune, allegro, coinvolgente e soprattutto solidale: domenica 21 settembre, dalle 10 alle 12, si terrà a Mondovì una lezione di fitness solidale in favore del Canile Rifugio 281.

A guidare l’appuntamento sarà Elena Tartaglia, professionista del settore che ha scelto di mettere a disposizione del canile la sua passione, la sua energia e la sua professionalità, regalando a chi parteciperà un’esperienza diversa dal solito e al tempo stesso utile a sostenere i tanti cani ospitati dalla struttura.

"L’idea può sembrare insolita "un evento di fitness per un canile" ma ha per noi un significato profondo: il canile non è fatto solo di animali, ma anche di persone, e chiunque può dare il proprio contributo in modi diversi. Elena ha deciso di farlo così, offrendo una lezione alla portata di tutti, al costo simbolico di 10 euro, di cui l'intero ricavato sarà devoluto al nostro Rifugio"

Al termine della lezione, verranno offerte tisane dissetanti e rigeneranti ai partecipanti, mentre alcuni ospiti del Canile potrebbero essere presenti per salutare i partecipanti e ricordare il vero senso della giornata.

L’appuntamento è assolutamente aperto a tutti, grandi e piccoli, sportivi e principianti, con lo spirito di vivere un momento divertente, sano e solidale.

Dove e quando: domenica 21 settembre, dalle 10 alle 12, in via Nino Manera 28 a Mondovì (in caso di maltempo, via G. Manessero 8)

È gradita la prenotazione al 353 4865093