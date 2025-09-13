Cercasi tecnico manutentore antincendio

La Savec Srl, azienda operante nel settore della sicurezza antincendio con sede a Cuneo in via Canubia, è alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico con la mansione di TECNICO MANUTENTORE ANTINCENDIO.
Impresa storica del territorio cuneese, la Savec Antincendio ha iniziato la propria attività nel primo dopoguerra ed è stata la prima ditta del ad occuparsi dei sistemi antincendio delle aziende nella Granda.
L’azienda cerca profili dinamici, anche senza esperienza pregressa nel settore, ma valuta positivamente conoscenze in campo elettrico ed idraulico e richiede che il candidato sia munito di Patente B.
Si offre CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail savec@savec.it.