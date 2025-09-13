Roero Cultura: Un Mese di Eventi Imperdibili tra Arte, Natura e Sapori nel Cuore del Piemonte

Canale (CN), Settembre – Il Roero, terra di straordinaria bellezza paesaggistica e ricchezza culturale, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti e attesi del calendario locale: "Roero Cultura". Questo festival, che si svolge principalmente a Canale (CN), trasforma il cuore del Piemonte in un vibrante crocevia di arte, letteratura, enogastronomia e tradizione, offrendo un programma denso e variegato che celebra l'identità profonda di questo territorio unico.
Un Cartellone Ricco di Appuntamenti per Tutti
L'evento si estende da venerdì 19 a domenica 31 settembre, proponendo un fitto calendario di iniziative che spaziano su più fronti. Tra le location principali figurano Piazza Italia, la Confraternita di San Giovanni e l'Anfiteatro Comunale di Canale. "Roero Cultura" si configura come un punto d'incontro e di dialogo, con convegni, salotti letterari, concerti, laboratori didattici, passeggiate enogastronomiche e percorsi dedicati alle associazioni culturali del Roero.
A sottolineare lo spirito dell’iniziativa, Roberto Cerrato, presidente di Valorizzazione Roero e organizzatore dell’evento, dichiara:
«Siamo molto soddisfatti del programma ricco e significativo che abbiamo realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune di Canale, con la partecipazione dei Comuni del Roero, delle biblioteche e delle associazioni culturali. Desidero ringraziare in primis i miei collaboratori di Valorizzazione Roero: l’architetto Valerio Rosa, Eurosia Lanzetti, Claudio Groppo e Giuliana Sandrone».
Arte e Spiritualità: La Mostra Collettiva
Uno dei pilastri dell'edizione è la "Mostra d'arte collettiva – Chiara di San Bernardino", ospitata presso la suggestiva Chiesa di San Bernardino a Canale. L'esposizione, con vernissage il venerdì 19 settembre e aperta al pubblico fino al 31 settembre dalle 10:00 alle 21:00, promette di essere un viaggio visivo attraverso le interpretazioni artistiche del territorio. Le curatrici, Susanna Giambruno, Sonia Grimaldi e Giulia Sandone, hanno lavorato per valorizzare l'arte contemporanea in un contesto storico di grande fascino.
Un Viaggio tra Conoscenza e Sapori: Il Programma Dettagliato
Il programma, curato da Comune di Canale e Fondazione CRC in collaborazione con numerosi partner locali, si articola in giornate tematiche:
Venerdì 19 Settembre: L'Apertura e il Dibattito sul Territorio
- La giornata si apre con "Apertura Roero Cultura" e il convegno "Roero: un territorio da vivere e da tutelare".
- Seguono incontri con l'autore e presentazioni di libri, con interventi di Andrea Capello e Pier Mario Marchisio per il primo ciclo di incontri della scuola.
- Nel pomeriggio, la "Scuola di Roero: la storia della pallapugno" offre un focus su una tradizione sportiva locale.
- Non mancano attività per i più piccoli con "Roero Cultura Kids", un laboratorio creativo con l'Associazione Artufo.
Domenica 21 Settembre: Arte, Scuole e Tradizioni
- La mattina è dedicata alle scuole con "Pomeriggio creativo Roero" per esplorare il territorio attraverso l'arte.
- Alle 10:30, la Chiesa di San Giovanni ospita "Ritratti di Roero", una mostra fotografica che celebra il paesaggio.
- Nel pomeriggio, il "Percorso sensoriale del Roero" invita a scoprire la biodiversità del territorio e gli Ecomusei.
Sabato 28 Settembre: Letteratura, Musica e Intrattenimento per i Giovanissimi
- Il "Roero Cultura Kids" continua con attività dedicate ai bambini, come "un gioco per ogni castello".
- Il "Roero letterario" vedrà la partecipazione di autori come Mario Busso, Gigi Carlo e Daniela Gaitto, offrendo spunti di riflessione e dibattito.
- La giornata si concluderà con "Note di Langa", un concerto che mescola musica e parole.
Domenica 30 Settembre: Innovazione e Prospettive Future
- La giornata è dedicata all'innovazione nel Roero, con incontri sui progetti che stanno plasmando il futuro del territorio.
- Verrà presentato il libro "La letteratura del Novecento nei paesaggi culturali di Langa" di Daniela Gaitto.
- Un momento speciale sarà la presentazione di "Piemonte fuori confine: Roero in Liguria", che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.
Un Impegno Collettivo per la Valorizzazione del Territorio
L'iniziativa è il frutto di un'ampia collaborazione tra il Comune di Canale, la Fondazione CRC, il Museo del Roero, l'Ecomuseo delle Rocche del Roero, l'Associazione Produttori Roero, l'Associazione Turismo in Langa e molte altre realtà locali. Questo network di sinergie dimostra un impegno comune nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del Roero.
Non Mancate all'Appuntamento!
"Roero Cultura" è più di un semplice festival; è un'esperienza immersiva che invita a scoprire, conoscere e amare questo splendido angolo di Piemonte. Un'occasione imperdibile per famiglie, appassionati di cultura, amanti della natura e curiosi di ogni età.
Per il programma completo e maggiori dettagli, si invita a visitare canaleonline.it o la pagina Facebook del Comune di Canale. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere il Roero in tutte le sue sfaccettature.