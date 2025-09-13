Roero Cultura: Un Mese di Eventi Imperdibili tra Arte, Natura e Sapori nel Cuore del Piemonte

Canale (CN), Settembre – Il Roero, terra di straordinaria bellezza paesaggistica e ricchezza culturale, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti e attesi del calendario locale: "Roero Cultura". Questo festival, che si svolge principalmente a Canale (CN), trasforma il cuore del Piemonte in un vibrante crocevia di arte, letteratura, enogastronomia e tradizione, offrendo un programma denso e variegato che celebra l'identità profonda di questo territorio unico.

Un Cartellone Ricco di Appuntamenti per Tutti

L'evento si estende da venerdì 19 a domenica 31 settembre, proponendo un fitto calendario di iniziative che spaziano su più fronti. Tra le location principali figurano Piazza Italia, la Confraternita di San Giovanni e l'Anfiteatro Comunale di Canale. "Roero Cultura" si configura come un punto d'incontro e di dialogo, con convegni, salotti letterari, concerti, laboratori didattici, passeggiate enogastronomiche e percorsi dedicati alle associazioni culturali del Roero.

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa, Roberto Cerrato, presidente di Valorizzazione Roero e organizzatore dell’evento, dichiara:

«Siamo molto soddisfatti del programma ricco e significativo che abbiamo realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune di Canale, con la partecipazione dei Comuni del Roero, delle biblioteche e delle associazioni culturali. Desidero ringraziare in primis i miei collaboratori di Valorizzazione Roero: l’architetto Valerio Rosa, Eurosia Lanzetti, Claudio Groppo e Giuliana Sandrone».

Arte e Spiritualità: La Mostra Collettiva

Uno dei pilastri dell'edizione è la "Mostra d'arte collettiva – Chiara di San Bernardino", ospitata presso la suggestiva Chiesa di San Bernardino a Canale. L'esposizione, con vernissage il venerdì 19 settembre e aperta al pubblico fino al 31 settembre dalle 10:00 alle 21:00, promette di essere un viaggio visivo attraverso le interpretazioni artistiche del territorio. Le curatrici, Susanna Giambruno, Sonia Grimaldi e Giulia Sandone, hanno lavorato per valorizzare l'arte contemporanea in un contesto storico di grande fascino.

Un Viaggio tra Conoscenza e Sapori: Il Programma Dettagliato

Il programma, curato da Comune di Canale e Fondazione CRC in collaborazione con numerosi partner locali, si articola in giornate tematiche:

Venerdì 19 Settembre: L'Apertura e il Dibattito sul Territorio

La giornata si apre con "Apertura Roero Cultura" e il convegno "Roero: un territorio da vivere e da tutelare" .

e il convegno . Seguono incontri con l'autore e presentazioni di libri, con interventi di Andrea Capello e Pier Mario Marchisio per il primo ciclo di incontri della scuola.

e presentazioni di libri, con interventi di Andrea Capello e Pier Mario Marchisio per il primo ciclo di incontri della scuola. Nel pomeriggio, la "Scuola di Roero: la storia della pallapugno" offre un focus su una tradizione sportiva locale.

offre un focus su una tradizione sportiva locale. Non mancano attività per i più piccoli con "Roero Cultura Kids", un laboratorio creativo con l'Associazione Artufo.

Domenica 21 Settembre: Arte, Scuole e Tradizioni

La mattina è dedicata alle scuole con "Pomeriggio creativo Roero" per esplorare il territorio attraverso l'arte.

per esplorare il territorio attraverso l'arte. Alle 10:30, la Chiesa di San Giovanni ospita "Ritratti di Roero" , una mostra fotografica che celebra il paesaggio.

, una mostra fotografica che celebra il paesaggio. Nel pomeriggio, il "Percorso sensoriale del Roero" invita a scoprire la biodiversità del territorio e gli Ecomusei.

Sabato 28 Settembre: Letteratura, Musica e Intrattenimento per i Giovanissimi

Il "Roero Cultura Kids" continua con attività dedicate ai bambini, come "un gioco per ogni castello".

continua con attività dedicate ai bambini, come "un gioco per ogni castello". Il "Roero letterario" vedrà la partecipazione di autori come Mario Busso, Gigi Carlo e Daniela Gaitto, offrendo spunti di riflessione e dibattito.

vedrà la partecipazione di autori come Mario Busso, Gigi Carlo e Daniela Gaitto, offrendo spunti di riflessione e dibattito. La giornata si concluderà con "Note di Langa", un concerto che mescola musica e parole.

Domenica 30 Settembre: Innovazione e Prospettive Future

La giornata è dedicata all' innovazione nel Roero , con incontri sui progetti che stanno plasmando il futuro del territorio.

, con incontri sui progetti che stanno plasmando il futuro del territorio. Verrà presentato il libro "La letteratura del Novecento nei paesaggi culturali di Langa" di Daniela Gaitto.

di Daniela Gaitto. Un momento speciale sarà la presentazione di "Piemonte fuori confine: Roero in Liguria", che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Un Impegno Collettivo per la Valorizzazione del Territorio

L'iniziativa è il frutto di un'ampia collaborazione tra il Comune di Canale, la Fondazione CRC, il Museo del Roero, l'Ecomuseo delle Rocche del Roero, l'Associazione Produttori Roero, l'Associazione Turismo in Langa e molte altre realtà locali. Questo network di sinergie dimostra un impegno comune nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del Roero.

Non Mancate all'Appuntamento!

"Roero Cultura" è più di un semplice festival; è un'esperienza immersiva che invita a scoprire, conoscere e amare questo splendido angolo di Piemonte. Un'occasione imperdibile per famiglie, appassionati di cultura, amanti della natura e curiosi di ogni età.

Per il programma completo e maggiori dettagli, si invita a visitare canaleonline.it o la pagina Facebook del Comune di Canale. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere il Roero in tutte le sue sfaccettature.