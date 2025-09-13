Ad Alba l'arte di Gek Tessaro in mostra

Da martedì 23 a sabato 27 settembre, la libreria Marameo, nella nuova sede in corso Piave 10, ad Alba, ospita la mostra di Gek Tessaro, autore poliedrico, capace di muoversi fra illustrazione, narrazione e teatro.

Quella che parte da Alba è la prima tappa di una tournée espositiva che porterà la mostra in giro per l'Italia fino al febbraio 2026, grazie alla collaborazione di Lapis Edizioni, PDE Promozione e Cleio.

Le 12 tavole della mostra potranno essere ammirate negli orari di apertura della libreria 9 - 13/15:30 - 19.

L'ingresso è libero, ma per scuole e comitive è necessario prenotare, scrivendo a info@libreriamarameo.it.

Mercoledì 24 settembre, alle 17, i bambini dai 3 ai 7 anni, potranno partecipare a “Il fatto è…” attività laboratoriale ispirata a uno dei libri più divertenti dell’autore.

Evento gratuito, su prenotazione.