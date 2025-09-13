Alba: cresce l'attesa per "Corri sotto le torri", è ancora possibile iscriversi

Una atmosfera di vigilia piena di magia con splendide coreografie e il Duomo della città a fare come sempre da palcoscenico finale.

Tutto è pronto per l'attesa diciassettesima Corri sotto le torri, di domenica 14 settembre, la gioiosa e fortunata manifestazione sportiva/evento che sarà come sempre ricca di gioia, sorprese e emozioni. Il meteo si annuncia ideale, con temperature non troppo calde per il movimento.

Si può partecipare di corsa, oppure al cammino con Alba nel cuore anche con il proprio cane. Per gli under 14 speciale scuole e una partenza dedicata con iscrizione gratuita e inoltre la possibilità di "volare" sulla grande mongolfiera Generali.

L'allegria e la musica, come sempre non mancheranno, Sarà una mattinata in movimento lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi.

L'apertura e la partenza da piazza Garibaldi saranno come sempre piene di energia, con la banda musicale Ars et Labor di Alba, i Tamburini e musici del Borgo Patin e Tesor, e i gruppi Titans Cheerleaders, Wonder Woman, Ginnastica Alba e i Borghi Albesi nella sfida goliardica delle cento bottiglie.

Madrina della manifestazione sarà la neo Miss Bela Trifolera Beatrice Marengo. E poi con il DJ set Daniele Bertaina, in piazza del Duomo si balla! Presenta la speaker Cocò con Dieghito di Radio Alba che diffonderà l'evento in diretta.

E' possibile ritirare il pettorale in prevendita:

Questa mattina (sabato) da: Spazio Conad, Fruttero Sport,Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia.

Oggi (pomeriggio, sera): Piazza del Duomo

Domani mattina (domenica): Piazza Garibaldi prima della partenza, dalle ore 8,30 iscrizione e welcome coffee Rossini gratuito.

La partenza under 14 è alle ore 9,40, a seguire alle ore 10,00 la corsa e la camminata e dog.

Molto ambita la goliardica disfida tra i Borghi albesi, per la gloria e per aggiudicarsi il primo premio di ben 100 bottiglie di vino.

Per tutti gli iscritti alla corsa e alla camminata, c'è la bellissima tshirt tecnica running. Per la corsa anche la medaglia celebrativa.

Lungo il percorso e all'arrivo diversi ristori idrici (anche per dog) a cura e con la simpatia dei Borghi albesi.

E poi le uova di Fantolino, le banane Battaglio, il ristoro idrico Conad, la splendida rivista patinata per tutti.