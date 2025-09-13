Alba: sabato 20 settembre il concerto inaugurale dell’associazione organistica di Alba, Langhe e Roero ‘Organa Collis’

Il prossimo 20 settembre, presso il Santuario di N.S. della Moretta ad Alba, si terrà il concerto inaugurale dell’associazione organistica di Alba, Langhe e Roero ‘Organa Collis’.

L’associazione, nata sotto l’impulso di un gruppo di giovani ragazzi e ragazze dell’albese, ha come missione la diffusione e la valorizzazione della cultura organistica locale.

Oltre a presentare ufficialmente la neonata realtà al territorio, l’evento sarà un’occasione per far conoscere uno degli strumenti più significativi della città di Alba: l’organo costruito nel 1963 da Carlo II Vegezzi-Bossi, restaurato e ampliato nel 2006 da Brondino Vegezzi-Bossi.

Durante la serata verrà presentata l’associazione, gli obiettivi, i membri e le attività future, intervallate dall’esecuzione di brani organistici interpretati dai soci musicisti.

Inizio ore 21, ingresso libero.







