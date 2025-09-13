Io, Cristina, vi dono il mio cuore: “Spettacoli di Corte” torna al Castello della Manta

Il Castello della Manta torna a ospitare gli appuntamenti di “Spettacoli di corte”. La rassegna è inserita tra le attività del progetto n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”, finanziato dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027, e vede tra i partner proprio il FAI, oltre all’Associazione Le Terre dei Savoia, la Fondazione Hautecombe e, in qualità di capofila, il Dipartimento della Savoia. Dopo l’appuntamento di giugno, che aveva avuto come protagonista F.E.R.T., domenica 21 settembre alle ore 17.30 il Castello della Manta presenterà nelle sue sale lo spettacolo “Io, Cristina, vi dono il mio cuore” (prenotazioni su Eventbrite).

Il concerto, già portato in scena nella suggestiva cornice di Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano, trasporterà il pubblico in un viaggio musicale a cavallo tra i due Paesi proponendo un ricco repertorio di musica barocca. L’ensemble vocale e strumentali Gli Invaghiti proporrà al pubblico uno spettacolo con musica del Seicento, nello specifico madrigali e concerti da camera per ensemble vocale e strumentale. In questo contesto, il legame tra Italia e Francia sarà direttamente evidenziato per mezzo di diversi punti di contatto: dall'esposizione dei testi recitati e cantati sia in italiano che in francese, dalla scelta delle musiche di autori della Corte Sabauda e del Re di Francia e dall'attenzione rivolta ai due personaggi attorno ai quali si sviluppa lo spettacolo e cioè la Madama Reale Cristina di Francia e il Conte Filippo San Martino di Agliè.

Un connubio di elementi che vanno a rafforzare lo storico legame che unisce le terre dei Savoia con il regno di Francia, dove la lingua italiana torna a essere la lingua ufficiale dello Stato sabaudo ma espressa nelle modalità culturali francesi, mentre la musica viene espressa e realizzata alla "moda italiana" che sta prendendo piede in tutta Europa, dopo la precedente influenza dei compositori franco-fiamminghi. La composizione del poema-balletto "Il Gridelino", scritta dal conte Filippo San Martino di Agliè per Madama Reale e realizzata in Torino nel 1653, sarà la struttura portante dello spettacolo che vedrà anche la presenza delle musiche di Claudio Monteverdi, Etienne Moulinié, Sigismondo d'India e Jaques Champion de Chambonnières, autori che si sono contraddistinti per il loro contributo presso la corte di re Luigi XIII. Il Castello della Manta, uno dei Beni più conosciuti e amati del Piemonte, diventerà per un pomeriggio la cornice di uno spettacolo dove le vicende di Casa Savoia prendono vita attraverso dialoghi e musiche, in un amalgama di storia, arti performative e legame tra territori.