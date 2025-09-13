Magliano Alfieri, oggi e domani torna “Declinazioni dell’Anima”

Fine settimana di pensiero, dialogo e cultura al Castello di Magliano Alfieri: oggi, sabato 13, e domani, domenica 14 settembre 2025 arriva la 12ª edizione di “Declinazioni dell’Anima”, rassegna - nel ricordo di Carlo Carosso - che quest’anno mette al centro lo sguardo femminile con il tema “Dalla parte di Eva”. L’evento – a ingresso libero – favorirà il confronto con il pubblico alternando relazioni, momenti musicali e filmici.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Amici del Castello Alfieri con il sostegno delle realtà del territorio. L’obiettivo è offrire soprattutto ai più giovani uno spazio di riflessione sul presente e sul futuro, in un contesto accogliente e partecipato.

Protagoniste di questa edizione tre voci femminili di primo piano: Elena Ruella, albese, laureata in filosofia, docente di storia e filosofia, pubblicista e autrice – in particolare nell’editoria per ragazzi – attiva nel volontariato; Alice Bianchi, bresciana, membro del Coordinamento Teologhe Italiane, teologa fondamentale, docente a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore (campus di Brescia) e dottoranda alla Pontificia Università Gregoriana; Maria Teresa Milano, ebraista, scrittrice, traduttrice e musicista, collabora con istituzioni accademiche e agenzie culturali e svolge un’intensa attività come relatrice in Italia e in Svizzera.

Il programma

Sabato 13 settembre

ore 15.00 accreditamento

ore 15.30 apertura lavori con Elena Ruella: “La filosofia è donna: pensiero e ricerca”

ore 16.30 pausa caffè

ore 17.00 Fil rouge – dialogo con il pubblico

ore 20.45 Fil rouge serale

ore 21.00 Alice Bianchi: “Eva senza parole”

ore 22.00 dialogo

Domenica 14 settembre

ore 9.15 Fil rouge

ore 9.45 Maria Teresa Milano: “La parola a Eva”

ore 11.00 dialogo

ore 13.00 chiusura lavori e anticipazioni sulle prossime “Declinazioni”

Info utili

Luogo: Castello di Magliano Alfieri (CN)

Ingresso: libero (accreditamento sabato dalle 15.00)

Contatti: info@amicicastelloalfieri.org – 334 1066775 – lellafarinasso@gmail.com

Punti ristoro convenzionati: Ristorante “Alla Corte degli Alfieri” di Stefano Paganini (0173 66244); Ristorante Pizzeria Alfieri (0173 66476); Ristorante Pizzeria Il Pomodoro (0173 66464).

La due giorni si annuncia come un’occasione preziosa per ascoltare, confrontarsi e guardare al domani “dalla parte di Eva”, nel segno di una comunità che fa della cultura un bene condiviso.