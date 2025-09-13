Il Consiglio Provinciale si riunirà il prossimo lunedì 15 settembre

È stata convocata per lunedì 15 settembre 2025, alle ore 11.00, la prossima seduta del Consiglio Provinciale di Cuneo, che si terrà in presenza presso la Sala Giolitti del Palazzo Provinciale per la discussione di 10 punti inseriti all’ordine del giorno.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, saranno sottoposti all’approvazione dei consiglieri alcuni provvedimenti di carattere finanziario: due variazioni al bilancio previsionale e relativi allegati, un riconoscimento di un debito fuori bilancio per l’intervento di ripristino della Fondovalle Tanaro (sp 12) nel territorio del Comune di Carrù e la modifica al Documento Unico di Programmazione e al Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi.

Faranno seguito due deliberazioni relative alla viabilità: l’assunzione definitiva al Patrimonio Stradale della Provincia di Cuneo di alcuni tratti di strade militari a seguito di radiazione da parte del Ministero della Difesa e lo schema di convenzione tra la Provincia di Cuneo e il Comune di Sampeyre per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada del Colle di Sampeyre per l’accesso al Comune di Elva.

I consiglieri saranno quindi chiamati ad approvare una convenzione tra Provincia di Cuneo e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e due ordini del giorno, il primo relativo alla proposta di introduzione della delega alla Pace negli enti locali e il secondo a sostegno dell’estensione delle agevolazioni previste dalla misura regionale "Piemove – Piemonte viaggia e studia".

La seduta si concluderà con la condivisione e sostegno del documento redatto dai Presidenti delle Rappresentanze e delle Conferenze dei Sindaci delle ASL CN1, CN2 e dell’ASO Cuneo e con le osservazioni della Provincia di Cuneo al Piano Socio-Sanitario 2025-2030 della Regione Piemonte.