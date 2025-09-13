A Dronero parte il nuovo corso gratuito per la promozione turistica: iscrizioni aperte [VIDEO]

Il turismo è uno dei settori più strategici per il futuro della Valle Maira e delle valli cuneesi: per rispondere alla crescente domanda di professionalità, l’AFP di Dronero attiva dal 7 ottobre 2025 il nuovo corso IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.

Il percorso, gratuito è approvato e finanziato dalla Regione Piemonte con il co-finanziato PR FSE+ 2021-2027, è rivolto a giovani e adulti disoccupati o inoccupati con diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale (in assenza di diploma previsto accertamento delle competenze).

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 settembre.

Con una durata complessiva di 800 ore, di cui 400 di stage in azienda, il corso fornisce competenze specialistiche per lavorare nella valorizzazione delle risorse culturali, ambientalilocali, nella progettazione di prodotti e servizi turistici innovativi, e nella loro promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso strumenti digitali.

Al termine, gli allievi conseguiranno la certificazione di specializzazione tecnica superiore (livello 4 EQF), riconosciuta a livello nazionale e spendibile a livello europeo. La figura professionale formata potrà operare in tour operator, agenzie di viaggio, consorzi, fondazioni, cooperative, associazioni, aziende del settore turistico, ma anche avviare percorsi di autoimprenditorialità come consulente.

Le lezioni si terranno presso il Centro Servizi AFP di via G.B. Conte 19 a Dronero, in orario diurno. La selezione dei partecipanti avverrà tramite prova d’ingresso.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito ( www.afpdronero.it) o telefonare : 0171/912052 – centro.servizi@afpdronero.it –segreteria.servizi@afpdronero.it.