Iscrizioni aperte per il corso di A.I.S.P.A. nell’edizione 2.0. di “Conoscere le amministrazioni locali” a Fossano

L’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.), con il Patrocinio della Provincia di Cuneo e la collaborazione del Centro di Formazione Cebano-Monregalese, organizza la terza edizione del corso “CONOSCERE LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 2.0.” - percorso formativo rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere il funzionamento di una struttura comunale, quest’anno in una forma “avanzata”.

Si svolgerà dal 10 ottobre 2025 fino al 07 febbraio 2026 in otto lezioni, circa due al mese, presso la sede di Fossano del C.F.P. Cebano-Monregalese, con docenze coperte da funzionari e consulenti esperti del settore.

«La proposta di quest’anno è quella di svolgere le lezioni su argomenti più specifici, che sono stati individuati con l’esperienza delle due precedenti edizioni ed attraverso un questionario conoscitivo che è stato somministrato ai partecipanti dei corsi passati ed ai contatti dell’associazione. Per questo, ci saranno nuovi temi ed alcuni che già erano presenti, ma che verranno trattati in modo più approfondito» spiega la Presidente di A.I.S.P.A. Serena Gasco «La scelta di ripeterlo a Fossano è stata per diverse ragioni: sicuramente, nel continuare la preziosa collaborazione con il C.F.P. Cebano-Monregalese, lì è presente una sua sede; inoltre la posizione geografica della città, baricentrica per la provincia, è indubbiamente strategica per cercare di dare la possibilità ai cittadini delle varie zone della Granda di partecipare.

L'obiettivo, che condividiamo insieme al C.F.P. ed alla Provincia di Cuneo, che ha nuovamente dato il suo patrocinio e che ringraziamo, è quello di creare "consapevolezza" nei cittadini e in coloro interessati ad avere un ruolo attivo nella Comunità, acquisendo nozioni e abilità pratico-metodologiche per esercitare in modo efficace compiti amministrativi, attraverso gli approfondimenti su temi che si affrontano nell'ambito della gestione di un Comune» Conclude Gasco: «Ci preme ricordare che i docenti sono tecnici del settore: funzionari, segretari comunali e consulenti specializzati in campo amministrativo.

Tutte figure professionali che hanno accettato di continuare a far parte di questo progetto, che confidiamo possa essere di interesse sempre più diffuso, considerando che la materia sì, è complessa e molto variegata, ma è quella che consente ad una Comunità di continuare ad essere tale e durare nel tempo, preferibilmente in modo efficace ed efficiente con persone che, con passione, sono disposte a dedicare del tempo per essa. Infine, un grosso ringraziamento va alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, di Cuneo e di Fossano, per il loro prezioso supporto, senza il quale non sarebbe possibile realizzare tutto questo».

Aggiunge Marco Lombardi, Direttore del C.F.P.: «Questo corso, insieme ad AISPA ed alla sua Presidente Serena Gasco che ringrazio, dimostra quante persone sono interessate all’amministrazione comunale, sia come consiglieri, assessori e sindaci, ma anche come privati cittadini che desiderano frequentare un corso introduttivo nel mondo dei Comuni. Non è un caso che si incontrino persone che vogliono semplicemente qualche strumento per affrontare i numerosi concorsi, quindi appassionati che vogliono far parte dei comuni come professionisti».

Il programma è consultabile sul sito dell’associazione www.aispaentilocali.org ed è possibile iscriversi compilando il form “Riserva un posto” al seguente link: https://cfpcemon.it/v/formazione/conoscere-le-amministrazioni-locali-20