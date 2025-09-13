Bra, tutti pronti per Sport in piazza

Se siete in alto mare con i buoni propositi di tenervi in forma, prendete nota. Domenica 14 settembre a Bra torna Sport in piazza in cui misurarsi con l’ampio ventaglio di discipline proposte dalle associazioni locali. Non c’è competizione eh! Ciò significa che nessuno vi bullizzerà se dopo due minuti sarete già a terra senza fiato, tranquilli.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 in piazza Caduti per la Libertà, da cui partirà un corteo aperto dal gruppo Sbandieratori & Musici di Bra, che raggiungerà gli impianti sportivi di viale Madonna dei Fiori.

Per tutta la giornata, presso il Parco Atleti Azzurri d’Italia, ci saranno dimostrazioni e stand informativi di oltre trenta associazioni sportive che coinvolgeranno grandi e piccini in attività super funny.

Si va dall’hockey su prato, disciplina in cui le squadre braidesi sono blasonate a livello nazionale ed internazionale, fino agli sport tradizionali come calcio, basket, pallavolo, tennis e atletica. E ancora il twirling, la pallapugno, l’arrampicata, il triathlon, gli sport “della mente” come gli scacchi e la dama, le arti marziali, le discipline coreutiche.

Mica finisce qui. Interviste a campioni delle diverse discipline e intrattenimento musicale a cura di radio BraOnTheRocks, completano un piatto davvero ricco.

A fine giornata, inoltre, si potranno vincere tre bellissimi premi, estratti a sorte tra tutti gli under 18 che avranno sperimentato almeno 10 sport differenti: in palio una bicicletta BMX, un monopattino e uno skateboard.

Insomma, una vera e propria festa dello sport aperta a tutti, che ha come obiettivo la condivisione dei valori di diversità, inclusione e amicizia.