Calcio Serie C: il Bra sfida la Torres, nel mirino la prima vittoria stagionale

Giunti alla quarta giornata del girone B di serie C è tempo di puntare alla prima vittoria per il Bra che domenica ospita la Torres, in quella che attualmente rappresenta una "sfida salvezza".

Fischio d’inizio in programma alle ore 15 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

I ragazzi di mister Nisticò, in questo inizio di campionato, hanno raccolto probabilmente meno di quanto probabilmente meritassero. I piemontesi hanno infatti perso alla prima contro la Sambenedettese (0-1), hanno poi pareggiato con il Perugia (2-2 con il pareggio degli umbri arrivato al 102’) e infine sono stati sconfitti domenica scorsa dal Ravenna (1-3).

In classifica i braidesi sono diciottesimi con un solo punto. Sembrerebbe però già scongiurata l’ultima posizione finale, ovvero l’unica che rappresenta la retrocessione diretta, grazie agli undici punti di penalizzazione inflitti al Rimini, a cui nei prossimi giorni potrebbero aggiungersene altri.

La Torres, dopo la vittoria all’esordio ai danni del Pontedera, arriva da due sconfitte consecutive contro Campobasso e Pianese. I sardi si trovano dunque in zona playout con tre punti, seppur sia ancora prematuro parlare di classifica. Ex dell’incontro Simone Menabò, che ha vestito la maglia del Bra nella stagione 2023/24.

Due i precedenti tra le formazioni, nella stagione 2013/2014 (ultima annata tra i professionisti per i giallorossi), con una vittoria per parte. I bookmaker danno leggermente favorita la squadra isolana ma il match si preannuncia piuttosto equilibrato.

La partita sarà diretta da Andrea Mazzer di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Marco Roncari di Vicenza e Stefano Petarlin di Vicenza, quarto ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa e operatore FVS Diego Peloso di Nichelino.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255) e su NOW.

Bisognerà attendere meno di una settimana per rivedere il Bra in campo: sabato 20 i giallorossi saranno impegnati in Umbria contro il Gubbio allo stadio “Pietro Barbetti”, fischio d’inizio alle 15.