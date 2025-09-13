Volley B1/F - Il Mondovì Volley lancia segnali positivi: nell'allenamento congiunto in casa del Parella Torino Il Puma si è imposto per 3-1

Dall'allenamento congiunto svolto questo pomeriggio in casa del Volley Parella Torino (B1) sono giunti segnali positivi per il Mondovì Volley (B1). La squadra rossoblù ha chiuso il match di allenamento con il punteggio di 1-3 (22-25; 27-25; 23-25; 17-25). Per entrambe le squadre, largamente rinnovate rispetto lo scorso anno, hanno pesato i carichi di lavoro sostenuti nella prima fase di preparazione.

Ciò nonostante, le ragazze di coach Claudio Basso hanno fatto vedere già un discreto amalgama tra i vari reparti. Viste le assenze di Aliberti e Picchiotti è stata convocata la giovanissima centrale Bovetti (2009), che ha trovato posto in campo da titolare, accanto all'ex di turno Bergese.

Questo il post pubblicato dal Mondovì Volley sulla propria pagina social:

Termina con il successo per 3-1 il primo allenamento congiunto della formazione di B1 sul campo del Volley Parella Torino , che ringraziamo per l'ospitalità. Pur in emergenza al centro (assenti Aliberti e Picchiotti, l'aggregata 2009 Bovetti ha giocato tutta la gara), il "Puma" disputa una gara nel complesso buona, andando a conquistare il successo in tre dei quattro set disputati. Mondovì ha iniziato la sfida con Colombano in palleggio opposta a Sangoi, Bole e Bosso di banda, Bergese e Bovetti al centro e Monaco libero, ma durante la gara tutte le atlete a disposizione hanno trovato il loro spazio.

L'allenatore Claudio Basso e il secondo allenatore Marco Dagna dichiarano: "Nel complesso riceviamo indicazioni abbastanza positive da questa sfida. Nonostante i grandi carichi di lavoro, la stanchezza e le assenze, le ragazze si sono impegnate ed hanno provato a mettere in pratica ciò su cui stiamo lavorando in questo periodo. Allo stesso modo questo allenamento congiunto ci ha dato anche dei suggerimenti su ciò che ancora dobbiamo registrare, e su cui lavoreremo nel prossimo periodo."