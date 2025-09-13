Skiroll, Emanuele Becchis vince la sprint della Coppa Italia Next Pro di Darfo Boario Terme

Riparte la Coppa Italia Next Pro, con il circuito dello skiroll tricolore che fa tappa in provincia di Brescia, più precisamente a Darfo Boario Terme per una due giorni emozionante. Si è partiti sabato pomeriggio con una sprint 180mt a skating che ha visto vincitori Alba Mortagna ed Emanuele Becchis.

Al femminile, la skirollista di Valdobbiadene conferma il suo primato nel format imponendosi, dopo aver realizzato il miglior tempo nel prologo, su Lisa Bolzan (SC Orsago). Sul podio anche Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama) che ha la meglio su Maria Invernizzi (Valsassina).

Al termine della gara, la veneta ha ricordato l’importanza della prestazione odierna in vista del rush finale di Coppa del Mondo: “Oggi importante giornata di test per vedere come stavo dopo un mese abbondante dall’ultima gara che ho fatto. Sono molto soddisfatta e adesso concentrati su Roma e Val di Fiemme che saranno sicuramente due tappe importanti, di casa, quindi la grinta e la voglia di fare bene sono ancora più alte.”

Al maschile, l’atleta di Entracque Alpi Marittime, che aveva fatto segnare il secondo miglior tempo in qualificazione, batte Valerio Michele (Carisolo), il migliore nel prologo. Terzo gradino del podio per Alessio Berlanda (Team Futura) che ha avuto la meglio su Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene).

“Oggi ultima giornata di rifinitura prima di tornare a mettere pettorali pesanti, speriamo di essere pronti. La schiena sta abbastanza bene, anche se oggi abbiamo avuto un po’ problemi con il materiale, ma per Roma risolveremo” ha detto Becchis dopo la vittoria.