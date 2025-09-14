 / Attualità

Attualità | 14 settembre 2025, 11:59

Ceva ha un nuovo operaio comunale: benvevnuto a Matteo Musso

Il sindaco: “Al lavoro per incrementare il personale comunale”

Ceva ha un nuovo operaio comunale: benvevnuto a Matteo Musso

Novità nell’organico del personale comunale di Ceva: dal 1° settembre ha ufficialmente preso servizio Matteo Musso, con la mansione di operaio.

Giovanissimo, classe 2003, cebano, Matteo, aveva partecipato al concorso indetto presso il Comune di Nucetto, da cui Ceva ha attinto alla graduatoria. Andrà a sostituire lo “storico” operaio Arrigo Rosso, recentemente pensionato.

Matteo si è già pienamente integrato e sta già lavorando a pieno ritmo – afferma il vice-sindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Fabio Ferrero -: siamo felici di avere nella nostra squadra un ragazzo giovane, di Ceva, una forza in più nei quadri operativi del Comune”. 

Siamo estremamente consapevoli che due soli operai per un Comune delle dimensioni come quelle di Ceva siano insufficienti - commenta il sindaco, Fabio Mottinelli -: stiamo lavorando per aumentare di un’ulteriore unità la squadra nel prossimo futuro. Sempre in merito al personale comunale, siamo all’opera in generale per rafforzare la struttura in diverse tra le sue componenti. Perché se l’ossatura degli Uffici comunali è carente, risulta difficile lavorare con efficacia e serenità”.

c.s.

