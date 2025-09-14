Commemorazione dei caduti del 32° Reggimento Genio Guastatori e “Run 32”: commozione e partecipazione ieri in piazza a Fossano [VIDEO]

In attesa degli eventi di questa mattina, in particolare “Sport in piazza 2025”, il “Motofestival”, con la benedizione alle 11 dei mezzi dopo la messa e il classico lancio dei paracadutisti in piazza Diaz, ieri si è svolta la prima edizione del “Run 32”, manifestazione podistica non competitiva lanciata dal 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano.





Prima di coinvolgere gli iscritti nel percorso alla partenza di viale delle Alpi, piazza Largo degli eroi è stata teatro delle varie allocuzioni e della classica commemorazione del battaglione locale dell’esercito, commosso momento nel quale il sindaco Dario Tallone, a nome dell’Amministrazione comunale, insieme al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo (omaggiato della t-shirt celebrativa dell’evento sportivo) ha deposto la corona d’alloro del Comune di Fossano di fronte al monumento. Tra le presenze, oltre al presidente del Consiglio Comunale Simone Giaccardi e al presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, anche Carabinieri e Forze dell’Ordine, nonchè quella del sindaco di Lequio Tanaro e presidente Confartigianato Fossano Giuseppe Trossarello.

GUARDA QUI LE INTERVISTE:





L’evento della “Run 32” è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Fossano, l’associazione Strafossan e l’associazione Atletica Fossano 75. Il tutto a sostegno del Centro Ippoterapico di Fossano, della Fondazione Veronesi e all’O.A.O.M.C.E.

“Un momento inedito, quello sportivo, per simboleggiare in una festa i nostri caduti, esempio di dimostrazione e sacrificio quotidiano”: commenta il capitano Pasquale Soprano.