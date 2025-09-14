Coro di voci bianche del Conservatorio Ghedini: grande partecipazione alla giornata di prova gratuita [FOTO]

Grande partecipazione e notevoli apprezzamenti per la giornata di prova gratuita aperta alle famiglie proposta dal Conservatorio Ghedini di Cuneo sabato 13 settembre.
Le "porte aperte" per il coro delle voci bianche saranno replicate giovedì 18 e 25, nei locali di via Roma 19, dalle 17,30 alle 18,30.
Qui tutti i dettagli del progetto
La prossima settimana, inoltre, ci sarà una nuova giornata di "porte aperte", rivolta a bambine e bambini delle scuole primarie cittadine. Il Conservatorio Ghedini offrirà infatti la possibilità di portare gli alunni nella prestigiosa Sala Mosca per il laboratorio CantInsieme, in cui si propone un avvicinamento al canto corale. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cuneo.
Il laboratorio, della durata di circa un’ora, si terrà con il seguente calendario, diviso per fasce di età per garantire uniformità tra i partecipanti:
17 settembre- dedicato alle classi II e III
Prenotazione entro e non oltre il 15 settembre compreso
18 settembre- dedicato alle classi IV e V
Prenotazione entro e non oltre il 15 settembre compreso