Cuneo, le rubano il portafoglio e lancia un appello: “Restituitemi almeno le foto”

Vittima di furto al mercato coperto di Cuneo ieri, sabato, 13 settembre, intorno alle 13 circa lancia un appello accorato: “Restituitemi almeno le foto”.

Una commerciante di un banco di frutta e verdura, impegnata a smontare l'allestimento almercato coperto, aveva appoggiato sul sedile della cabina del proprio mezzo la borsa verde con all'interno il portafoglio nero, lungo e rettangolare con unica cerniera. Conteneva 20 euro, i documenti, ma soprattutto il vero valore impagabile e insostituibile: le foto, custodite con grande affetto, che ora vorrebbe riavere. Poco più tardi, tornata al sedile la borsa non c'era più.



Dopo aver sporto regolare denuncia presso la stazione dei carabinieri locale, un ultimo tentativo resta a chiunque possa aiutarla, con informazioni utili o la refurtiva di foto e documenti, è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine, affinché possano contattarla.