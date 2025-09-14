Saluzzo, una mostra e una serata dedicate alla figura del nuovo santo Pier Giorgio Frassati

Lo scorso 7 settembre, Pier Giorgio Frassati è stato proclamato Santo da papa Leone XIV. Anche l’Azione cattolica della Diocesi di Saluzzo ha voluto dare risalto alla figura del nuovo Santo, originario della nostra Regione.

A Saluzzo, nella cattedrale di Maria Vergine Assunta, sarà possibile visitare, fino al prossimo 28 settembre, una mostra dal titolo “Conosci Pier Giorgio Frassati”, tutti i giorni, dalle 7.30 alle 19.

Inoltre è stata organizzata, sempre dall’Azione cattolica diocesana, una serata di presentazione, sulla figura del santo Pier Giorgio Frassati, che si terrà lunedì 22 settembre alle 20.30, presso l’Oratorio Don Bosco di Saluzzo. Interverrà Roberto Falciola, vicepostulatore della causa di canonizzazione e presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Torino.

Papa Leone XIV ha iniziato il suo pontificato, con la canonizzazione dei Santi Pier Giorgio Frassati (1991-2006) e Carlo Acutis (1991-2006). Entrambe queste figure hanno manifestato in modo molto simile la loro aderenza ai valori evangelici, nel breve periodo di tempo che hanno potuto vivere: nel rapporto intimo con Gesù attraverso l’Eucarestia, nell’attenzione ai poveri e agli altri, nel loro coraggio e la loro adesione al Vangelo, anche nei momenti di sofferenza, da loro attraversati. In particolare, San Pier Giorgio Frassati ci ricorda alcuni tratti caratteristi della Fede dei nostri territori: uno stile di vita religioso, incentrato sull’Eucarestia quotidiana, sulla preghiera incessante e sulla confessione frequente, l’impegno sociale in realtà associative come la FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e la stessa Azione Cattolica, che successivamente confluirà nella sua adesione al Partito Popolare di don Sturzo, la passione per la montagna e lo sport. Si tratta di dimensioni, che sono state vissute da San Pier Giorgio Frassati, mettendo al centro il suo rapporto con il Signore Gesù. L’incontro con la figura di Frassati costituisce così un’occasione per riflettere sulla nostra Fede e sull’importanza che questa Dimensione ha anche per le nuove generazioni.