Impianti dentali con il navigatore digitale: la clinica Salzano Tirone di Cuneo investe sulle più moderne tecnologie

La Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone, aperta solo dal 2011 oggi conta già altre tre sedi, oltre a quella di Cuneo, in provincia: Mondovì, Saluzzo e Bra. A fondarla i due dentisti da cui prende il nome Stefano Salzano e Federico Tirone, che nel tempo hanno investito sempre di più sullo sviluppo e l'implementazione degli studi.

Uno dei principali problemi dei pazienti a cui i dottori Salzano e Tirone hanno dedicato altrettanta attenzione è permettere loro di superare la paura del dentista, affrontando con sicurezza e serenità l'idea di sottoporsi ad un intervento per la sostituzione dei denti mancanti o malati.

Oggi sono le nuove tecnologie ad offrire la risposta più affidabile.

La Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone ha da sempre basato la propria politica operativa sulla massima professionalità, mettendo il paziente al centro, con le sue paure e timori, ma avvalendosi soprattutto dei dispositivi più all'avanguardia sul mercato. La struttura si distingue come autorizzata per la chirurgia ambulatoriale complessa e “rientra tra le poche in Italia che si avvale di strumentazione tecnologica altamente performante come quella dell'implantologia navigata, da quando è uscita in Europa nel 2018 – spiega il dottor Federico Tirone -. La procedura consente di prevedere già in fase di progettazione la posizione di un impianto e di guidarne in modo dinamico il posizionamento, riducendo la possibilità di errore da parte del dentista e i tempi di esecuzione”.

La fase della progettazione del singolo caso avviene sulla scorta delle immagini della Tac rielaborata in formato 3D, così il chirurgo potrà intervenire con estrema precisione seguendo quanto progettato al computer.

In questo scenario di massima delicatezza per cui occorre un'adeguata preparazione il dottor Tirone precisa: “Si tratta di un sistema per operatori esperti e formati, non adatto ai principianti.

L'implantologia navigata consente al chirurgo di conoscere esattamente dove sta posizionando l'impianto e prima ancora dove sta preparando, all'interno dell'osso, il sito su cui lo ancorerà. In questo modo si è sicuri di non danneggiare strutture vicine e di rispettare esattamente la posizione prevista a livello preoperatorio”.

Nella fase operativa il dentista servendosi dell'apposito manipolo verrà guidato dal navigatore per il posizionamento dell'impianto. Il tutto è collegato in un circuito video, tra le strutture ottiche presenti al fondo del trapano e sulla bocca del paziente, proiettato sullo schermo del medico, azzerando i rischi e gli errori. Nel procedimento guidato verrà fornito il bersaglio dove verrà eseguito il foro.

“Questo è un macchinario che dice in quale direzione stiamo andando – puntualizza Tirone -, ma dove andare e come muoverci è sempre il chirurgo esperto a doverlo decidere. Il vantaggio è poter progettare tutto prima dell'intervento, ma occorre anche sapersi adeguare in corso d'opera”.

Per i casi più complessi una simile strumentazione può diventare risolutiva e consentire il trattamento di pazienti che non avevano precedentemente trovato soluzione alla loro situazione.

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044