 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 14 settembre 2025, 18:40

Escursionista ritrovato salvo a 2000 metri sui monti di Chiusa Pesio, con solo lievi escoriazioni e disorientato

Recuperato dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco sul sentiero per Punta Mirauda e riportato nei pressi del villaggio Ardua. Per pracauzione verrà portato in ospedale a Cuneo per accertamenti

Escursionista ritrovato salvo a 2000 metri sui monti di Chiusa Pesio, con solo lievi escoriazioni e disorientato

Si è conclusa positivamente pochi minuti fa la ricerca del giovane disperso dalle 11 di questa mattina sulle montagne sopra Chiusa Pesio. Intorno alle 18.15, l’uomo è stato individuato a circa 2000 metri di altitudine, nei pressi del sentiero che conduce a Punta Mirauda.

Il recupero è stato effettuato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che lo ha trasportato nei pressi del villaggio Ardua, dove ad attenderlo c’erano le squadre di soccorritori.

L’escursionista è stato trovato in buona salute, riportando soltanto alcune escoriazioni e un forte disorientamento. In via precauzionale verrà quindi trasportato dal 118 all’ospedale di Cuneo per alcuni accertamenti medici.

s.a.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium