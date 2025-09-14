Escursionista ritrovato salvo a 2000 metri sui monti di Chiusa Pesio, con solo lievi escoriazioni e disorientato

Si è conclusa positivamente pochi minuti fa la ricerca del giovane disperso dalle 11 di questa mattina sulle montagne sopra Chiusa Pesio. Intorno alle 18.15, l’uomo è stato individuato a circa 2000 metri di altitudine, nei pressi del sentiero che conduce a Punta Mirauda.
Il recupero è stato effettuato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che lo ha trasportato nei pressi del villaggio Ardua, dove ad attenderlo c’erano le squadre di soccorritori.
L’escursionista è stato trovato in buona salute, riportando soltanto alcune escoriazioni e un forte disorientamento. In via precauzionale verrà quindi trasportato dal 118 all’ospedale di Cuneo per alcuni accertamenti medici.