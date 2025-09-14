In corso le ricerche di un giovane sulle montagne sopra Chiusa Pesio

Sono in corso le ricerche di un trentenne nel Comune di Chiusa Pesio. Era al Gias Vaccarile Soprano insieme al padre per una gita fuori porta, dove avrebbero incontrato anche dei conoscenti, quando durante il rientro si sono separati. L'ultimo avvistamento risale alle 11 circa.

Preoccupato per il suo mancato rientro il padre ha chiamato il 112, avviando così la macchina dei soccorsi per le ricerche intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio.



Al lavoro i carabinieri, a cui si si sono unite le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i cinofili e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco da Torino, il SAPR con i droni, la Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), l'Ucl dei vigili del fuoco.