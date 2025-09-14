Santa Maria Rocca di Chiusa Pesio: si ustiona mentre cerca di spegnere un incendio sterpaglie

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.50, per spegnere un incendio sviluppatosi in un campo a Santa Maria Rocca nel comune di Chiusa Pesio un uomo si ustiona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Morozzo e Cuneo, insieme all'Elisoccorso e ai carabinieri per le verifiche del caso.

L’uomo, con ustioni agli arti inferiori e alle mani, è stato stabilizzato e poi elitrasportato al Cto di Torino, centro specializzato per la cura dei grandi ustionati. Ora è ricoverato in prognosi riservata.