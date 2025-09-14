A Fossano i campioni di dama di tutta Italia per il torneo nazionale

Sabato 13 settembre si e’ disputato un importantissimo torneo nazionale di Dama che ha espresso un livello tecnico altissimo per l’8a edizione del Trofeo Dama Hotel. Questo grazie alla partecipazione dei migliori damisti dell’attuale ranking italiano di specialità di cui 6 Maestri e 3 Grandi Maestri.

Il torneo ha visto protagonisti partecipanti che rappresentavano circoli di dama provenienti da tutta Italia.

La gara è stata suddivisa in 4 gruppi di merito . In tutti i gruppi si sono disputate sei gare coordinate dal direttore di gara Claudio Tabor di Torino e dagli arbitri Elisa Galletti di Savona e Alberto Martini di Torino.

Nel I Gruppo di merito la gara è stata davvero molto equilibrata culminata con la vittoria finale del Grande Maestro Francesco Gitto (Circolo Damistico Lecce), 2° posto per il Grande Maestro Paolo Faleo di Aosta, 3° posto per il Maestro Gerardo Cortese di Firenze. Per il CD Fossano 6° posto per il Grande Maestro Loris Milanese.

Nel II Gruppo di Merito vittoria per il Maestro aostano Davide Gemma.

Nel 3° e 4° Gruppo di merito vincono i fratelli Censi, Nathan e Ian in forza sempre per il circolo di Aosta grande protagonista in questa edizione. Nel 4° Gruppo, 3° posto per Giovanni Canobbio in forza al circolo di Fossano.

Sottotono le altre prestazioni dei fossanesi Angelo Ciccardi e Alessandro Cavallera entrambi impegnati nel 3° Gruppo, rispettivamente 8° e 6° posto.

Nel Torneo Juniores si sono sfidati bambine e bambini alla loro prima esperienza in un torneo ufficiale della Federdama.

Al termine le premiazioni coordinate dall’organizzatore Davide Pagliano di Fossano, delegato regionale Federdama che ha ringraziato per il contributo la Cassa di Risparmio di Fossano e la Fondazione CRF “che permettono di portare avanti il duplice progetto di promozione e diffusione del gioco della dama e promozione del nostro territorio ed in particolare della nostra città’ “ Tutti i partecipanti sono stati premiati con rimborsi spese, coppe, bottiglie di vino e omaggi di dolci tipici locali.

Alla cerimonia e’ anche intervenuto Danilo Toti assessore allo sport del comune di Fossano .