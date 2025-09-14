Domenica 21 settembre: la “Pedalata del Cuore” unisce sport, convivialità, socialità, salute e prevenzione

L’associazione Cuore in Mente, impegnata nella promozione della prevenzione neuro cardiovascolare, sarà protagonista con il proprio staff sanitario all’11a edizione della “Pedalata del Cuore”, in programma domenica 21 settembre 2025.

L’evento è organizzato dall’associazione Amici dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano, in collaborazione con ASL CN1, Fondazione Ospedale SSF, Officina delle Idee e con il supporto della Croce Rossa Italiana.

La Pedalata, non competitiva e a velocità controllata (max 25 km/h), si svolgerà su un percorso pianeggiante di 67 km che dalla pianura saviglianese porterà ai piedi delle valli saluzzesi con partenza da Savigliano, sosta a Revello (piazzale ospedale, dopo 34 km) e sosta a Saluzzo (piazza Garibaldi) per rientrare poi all’arrivo a Savigliano.

La partecipazione è aperta a ciclisti di ogni età e livello, con biciclette muscolari o a pedalata assistita.

Accanto al momento sportivo, la giornata offrirà importanti opportunità di screening medico neuro-cardiologici gratuiti per la popolazione dove a Savigliano, dalle ore 9.00 alle 12.30, sarà allestito un villaggio salute con gazebi e furgone studio, dove i sanitari di Cuore in Mente e dei reparti di cardiologia e neurologia dell’Ospedale S.S. Annunziata effettueranno controlli cardiologici e neurologici, oltre a ecodoppler-color della carotide.

A Revello e Saluzzo, sempre con il supporto della CRI, saranno predisposti gazebo in cui i sanitari di Cuore in Mente e dell’Ospedale Civile di Saluzzo eseguiranno screening cardiologici gratuiti alla popolazione, dalle ore 9.30 alle 12.30.

La “Pedalata del Cuore” rappresenta non solo un momento di sport, convivialità e socialità, ma soprattutto un forte richiamo per ricordare l’importanza della prevenzione e della cura del proprio corpo, con particolare attenzione al suo prezioso motore: “il Cuore”.