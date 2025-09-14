Jazz e cultura a Montezemolo con “Orientarsi e Ritrovare”

Sarà la musica jazz la protagonista del nuovo appuntamento di Settembre Cultura di Castelnuovo di Ceva, che quest’anno si arricchisce della collaborazione con il Comune di Montezemolo.

Domenica 21 settembre, alle 17.00, in località Pian del Pozzo (Villa), andrà in scena l’evento “Orientarsi e Ritrovare”, con il concerto a cura di Riccardo Zegna che presenterà cinque giovani musicisti dell’orchestra “Rapalline Jazz Band” di Albenga: Stefano Mati (sax), Matteo Mannino (tromba), Zeno de Marco (pianoforte), Paolo Priolo (contrabbasso) e Gigi Marras (batteria). Ospite speciale della serata sarà Maria Grazia Scarzella.

L’appuntamento rappresenta non solo un’occasione musicale, ma anche culturale: Montezemolo, conosciuto come la “Porta delle Langhe”, ospiterà infatti due delle quattro manifestazioni in programma, con l’obiettivo di evidenziare questo lembo di territorio che unisce idealmente le colline langarole al declivio verso la Riviera ligure.

Per l’occasione sarà posizionata una segnaletica temporanea che indicherà le presenze storiche e architettoniche più significative nei comuni di Priero, Castelnuovo e Murialdo, offrendo al pubblico un percorso di scoperta tra cultura, religiosità e memoria civica.