Eventi | 14 settembre 2025, 08:57

Pedala e Degusta – 140 anni sulla Via della Pietra

Il 20 settembre tra Bricherasio e Barge una giornata di bici, cultura e sapori locali

Immagine di repertorio

Sabato 20 settembre, dalle ore 10 fino a sera, i comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Bibiana, Bagnolo Piemonte e Barge si uniscono per celebrare i 140 anni dalla prima corsa del treno sulla tratta Bricherasio–Barge.

L’evento “Pedala e Degusta – Tra cultura e sapori sulla Via della Pietra” invita cittadini e turisti a riscoprire il territorio attraverso un percorso cicloturistico tra degustazioni tipiche, eventi culturali e musicali, attività per grandi e piccoli e, soprattutto, tanta voglia di condividere una giornata speciale immersi nei paesaggi della Val Pellice.

Un’occasione unica per pedalare lungo l’antico tracciato ferroviario trasformato in percorso di memoria, gusto e natura.

Per il programma completo è possibile inquadrare il QR code presente sulla locandina o visitare il link qui.


Iscrizioni online disponibili su Eventbrite.

c.s.

