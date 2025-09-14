Pedala e Degusta – 140 anni sulla Via della Pietra

Sabato 20 settembre, dalle ore 10 fino a sera, i comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Bibiana, Bagnolo Piemonte e Barge si uniscono per celebrare i 140 anni dalla prima corsa del treno sulla tratta Bricherasio–Barge.

L’evento “Pedala e Degusta – Tra cultura e sapori sulla Via della Pietra” invita cittadini e turisti a riscoprire il territorio attraverso un percorso cicloturistico tra degustazioni tipiche, eventi culturali e musicali, attività per grandi e piccoli e, soprattutto, tanta voglia di condividere una giornata speciale immersi nei paesaggi della Val Pellice.

Un’occasione unica per pedalare lungo l’antico tracciato ferroviario trasformato in percorso di memoria, gusto e natura.

Per il programma completo è possibile inquadrare il QR code presente sulla locandina o visitare il link qui.





Iscrizioni online disponibili su Eventbrite.