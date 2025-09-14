Edilizia scolastica: il Cuneese protagonista degli investimenti regionali con oltre 91 milioni di euro

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 9 settembre.

***

La provincia di Cuneo si conferma protagonista negli investimenti per l'edilizia scolastica in Piemonte. Su un totale di 347 milioni di euro stanziati dalla Regione tra il 2018 e il 2024, ben 91.924.987 euro sono stati destinati al territorio cuneese, posizionandolo al secondo posto dopo la Città metropolitana di Torino per volume di risorse ricevute.

"La sicurezza delle scuole è e resterà sempre una priorità assoluta per la Regione Piemonte", ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all'Istruzione e Merito. "Siamo convinti che non ci possa essere qualità dell'istruzione senza la sicurezza degli spazi in cui essa si realizza. Investire sulle scuole vuol dire investire sul futuro del Piemonte e della nostra Nazione. È un impegno che portiamo avanti con responsabilità, consapevoli che non ci può essere qualità dell’istruzione senza la sicurezza degli spazi in cui essa si realizza".

Tra gli interventi più significativi spicca il nuovo polo scolastico di Busca, che ha ricevuto un finanziamento di 8.130.240 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un moderno complesso che ospiterà due scuole primarie e una secondaria di primo grado, rispondendo alle esigenze di una popolazione scolastica in crescita.

Numerosi altri comuni della provincia hanno beneficiato di finanziamenti importanti: Bagnolo Piemonte - 4,38 milioni per la nuova scuola secondaria di primo grado "Beppe Fenoglio"; Caraglio - 7,9 milioni per la realizzazione di un nuovo polo scolastico; Beinette - 4 milioni per l'ampliamento della scuola media; Cherasco - 3,5 milioni per la costruzione di una nuova scuola elementare.

Gli interventi finanziati non riguardano solo nuove costruzioni, ma anche importanti opere di messa in sicurezza, adeguamento sismico e riqualificazione energetica degli edifici esistenti. A Bernezzo, ad esempio, sono stati stanziati oltre 3 milioni di euro per interventi straordinari sul complesso scolastico Capoluogo.

La Provincia di Cuneo ha ricevuto fondi specifici per l'adeguamento sismico e la riqualificazione del liceo Peano-Pellico, mentre numerosi comuni minori hanno ottenuto risorse per interventi di messa in sicurezza e miglioramento dell'efficienza energetica.

“Non possiamo dimenticare il dramma di Vito Scafidi, una tragedia che ha segnato profondamente la nostra comunità e che ci ricorda con forza che simili eventi non devono mai più accadere. È un monito che ci spinge a non abbassare mai la guardia e a continuare a investire con determinazione sull’edilizia scolastica”, ha commentato Elena Chiorino.

«La scuola è il luogo dove i nostri ragazzi crescono, imparano, costruiscono i propri sogni e dove insegnanti e personale scolastico svolgono ogni giorno una missione preziosa. Per questo abbiamo scelto di destinare risorse importanti, mettendo l’edilizia scolastica al centro della nostra programmazione: edifici sicuri, moderni, sostenibili e accoglienti significano garantire non solo il diritto allo studio, ma anche la dignità di vivere la scuola in ambienti adeguati e sereni”, ha concluso Chiorino.

Le risorse sono state distribuite seguendo criteri di priorità basati sui fabbisogni espressi dagli enti locali. Il risultato è un piano di interventi che tocca capillarmente tutto il territorio provinciale, dalle città maggiori ai piccoli comuni montani, garantendo pari opportunità di accesso a strutture scolastiche adeguate per tutti gli studenti cuneesi.