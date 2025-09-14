Installati due defibrillatori a Villanova Solaro

Venerdì sera, la piazza Pairotti di Villanova Solaro si è trasformata in un luogo di incontro e condivisione in occasione del convegno inaugurale della 1ª Sagra della Noce e della Frutta a Guscio.

L’appuntamento, dal titolo “Frutta: l’energia per la nostra salute”, ha richiamato numerosi cittadini, curiosi e amici desiderosi di approfondire il valore della frutta secca non solo dal punto di vista enogastronomico, ma anche per i benefici che apporta al benessere quotidiano.

Un momento particolarmente sentito della serata è stato l’intervento di Laura Lo Forte, presidente dell’associazione Battikuore, che ha mostrato in modo pratico e chiaro come utilizzare un defibrillatore in caso di emergenza. La dimostrazione ha catturato l’attenzione del pubblico, trasmettendo un messaggio concreto: la conoscenza di semplici gesti può fare la differenza e salvare vite.

Proprio in questa occasione sono stati inaugurati due nuovi defibrillatori a disposizione della comunità. Un gesto importante che testimonia l’impegno del paese nel rafforzare la sicurezza dei cittadini e nel promuovere una cultura della prevenzione.

La serata si è così rivelata non solo un momento inaugurale per la Sagra, ma anche un’occasione per ribadire quanto la salute e la solidarietà siano valori centrali per Villanova Solaro.

Per ulteriori informazioni sull’attività dell’associazione Battikuore: www.battikuore.com