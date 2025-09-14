A Borgo San Dalmazzo si inaugura il nuovo campo al Tennis Comunale Pedona

Il Tennis Comunale Pedona è lieto di annunciare che sabato 20 settembre, a partire dalle ore 15:00, si terrà l’inaugurazione del nuovo Campo 5 in superficie GreenSet, presso l’impianto sportivo di Borgo San Dalmazzo.

L’opera rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione del circolo e della sua Scuola Tennis, confermando l’impegno del Direttivo nell’affrontare con determinazione le nuove sfide che attendono la società nei prossimi anni.

All’evento prenderà parte come ospite il giocatore Andrea Gola (best ranking ATP 818). Sarà inoltre offerta al pubblico l’occasione di scendere in campo e giocare insieme a lui, vivendo un’esperienza unica a contatto diretto con un atleta professionista.

Durante la giornata sarà anche possibile conoscere lo staff tecnico del TC Pedona e, per i nuovi soci e i non soci, ricevere tutte le informazioni sulla nuova Scuola Tennis, che prenderà ufficialmente il via nel mese di ottobre.

L’inaugurazione sarà aperta a tutti gli appassionati, con l’obiettivo di condividere insieme un traguardo importante per il tennis borgarino e rafforzare lo spirito di aggregazione che da sempre contraddistingue il TC Pedona.