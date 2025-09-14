CALCIO SERIE B/ Oggi il debutto casalingo di stagione per la Freedom FC Women

Si torna a casa. Debutto casalingo stagionale per la Freedom FC Women che, domenica 14 settembre (in anticipo alle ore 14) riceve il Venezia per la seconda giornata di Serie B. Match importante per le biancoblu, reduci dalla sconfitta all'esordio con il Cesena: un 3-1 che ha lasciato l'amaro in bocca alle cuneesi e, allo stesso tempo, l'immediato desiderio di riscatto, fra le mura amiche e davanti al proprio pubblico. Dopo una settimana di intenso lavoro sul campo di Roccavione, il gruppo di mister De Martino, che può disporre di quasi tutta la sua rosa (indisponibili solo Massa Boa e Perin), si presenta quindi all'appuntamento con determinazione assoluta: “Con il Cesena qualcosa non è andato, per questo ci vogliamo riscattare e vincere, per eliminare il risultato negativo che ci ha fatto partire con l'amaro in bocca. - spiega la centrocampista Silia Zanni - Il Venezia è ostico, è appena salito in B e, quindi, si vorrà far notare: sarà una gara tosta, ma siamo cariche, abbiamo dato il massimo in allenamento per arrivare a domenica pronte e portare a casa i tre punti”.

L'AVVERSARIA – Il Venezia, neopromosso dopo il trionfo nello scorso campionato di Serie C, si è affidato per la stagione 2025-26 all'ex Vicenza Andrea Rizzolo. Il club lagunare è stato molto attivo sul mercato estivo, inserendo nel roster ben 9 nuove giocatrici, fra cui spiccano le centrocampiste Jasmine Mounecif (in prestito dal Parma), Chirine Lamti (ex Cesena), Sara Novelli (ex Tavagnacco e Res Roma) il difensore Chiara Barro (ex Verona) e il portiere Anna Pucova (ex Vis Mediterranea). Al debutto nel torneo cadetto, il Venezia ha subito uno 0-2 interno con la RES Donna Roma, giocando in inferiorità numerica per oltre 75'.

Freedom FC Women-Venezia si disputerà allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo domenica 14 settembre alle 14: dirigerà l'incontro il sig. Filippo Vigo della sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Marcello Filipponi di Monza e Niccolò Cantile di Treviglio. Biglietteria aperta dalle ore 13.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA (Domenica 14 settembre ore 15)



Frosinone-Vicenza (sabato 13 settembre ore 15)

Freedom FC Women-Vicenza (ore 14)

Arezzo-Bologna

Como-Lumezzane

Res Donna Roma-Cesena

San Marino Academy

Trastevere-Brescia



CLASSIFICA

Cesena 3, Hellas Verona 3, Res Donna Roma 3, Brescia 3, Arezzo 3, Bologna 1, Como 1, Frosinone 1, Lumezzane 1, San Marino Academy 0, Vicenza 0, Freedom FC Women 0, Trastevere 0, Venezia 0.