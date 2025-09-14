Calcio Serie D: Saluzzo concede il bis nella prima in casa contro l’Imperia (2-1)

L’esordio casalingo del Saluzzo si conclude con un 2-1 ottenuto in rimonta, dopo il gol al terzo minuto di gioco di Costantini. Rispondono agli imperiesi le marcature di Gjergji (65’) e Dos Santos (90’+1).

Il Saluzzo arrivava dal convincente successo esterno sul campo del Sestri Levante (5-2) mentre l’Imperia aveva perso all’esordio contro il Varese per 1-3. Ora per i granata la soddisfazione della prima vittoria in casa, allo stadio “Amedeo Damiano”.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:02 allo stadio “Amedeo Damiano”. La partita si sblocca subito con il vantaggio dell’Imperia che arriva al terzo minuto con una punizione, non irresistibile, dai 25 metri di Costantini. Dopo poco i liguri hanno subito un’altra occasione con Busato che fallisce il raddoppio a tu per tu con il portiere, grazie anche a un ottimo intervento di Cat Berro. I padroni di casa faticano ad avvicinarsi alla porta avversaria e al 33’ mister Cacciatore prova a cambiare l’inerzia del match con l’inserimento di GjergJi. Meno di un minuto dopo un fallo ingenuo ai danni di Lovaglio costa il secondo giallo e la conseguente espulsione a Idaro. Sul finire del primo tempo il Saluzzo prende fiducia e al 43’ c’è la prima vera occasione per i piemontesi con il solito Lovaglio che conclude in porta dopo un ottimo dribling in area.

La ripresa inizia con un sostanziale equilibrio nonostante la superiorità numerica dei saluzzesi. Al 64’ Agostino nega il gol del pareggio a Valenti con una gran parata di piede sul primo palo. Pareggio che arriva però pochi istanti dopo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto da Di Lernia, il subentrato Gjergji stacca più in alto di tutti e di testa infila il portiere imperiese (65’). Al 29’ l’Imperia reclama un calcio di rigore su Conti ma l’arbitro nega il “penalty” con fermezza ed espelle mister Riolfo per proteste. I granata ci credono e si affacciano spesso nella trequarti avversaria ma all’82’ una provvidenziale scivolata in aerea di Magnaldi salva i padroni di casa. All’89’ Valenti ha l’occasione di portare avanti i suoi ma il portiere ligure neutralizza il suo colpo di testa. Al primo minuto di recupero arriva il gol della vittoria per il Saluzzo: Dos Santos si libera al limite dell’area e con un tiro a giro di mancino insacca la rete ligure, consegnando ai suoi la seconda vittoria stagionale su altrettante partite.

Il Saluzzo ora sale a 6 punti in classifica mentre l’Imperia rimane a 0 punti.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 21 in casa del Ligorna, fischio d’inizio alle ore 15. Obiettivo per i granata tornare subito alla vittoria dopo il pareggio odierno.

TABELLINO:

SALUZZO-IMPERIA 2-1

Saluzzo (4-3-3): Cat Berro, Magnaldi, Naso (46’ Gioannini), Di Lernia, Rivoira, Conrotto (58’ Konè Lassina Junior), Lovaglio (83’ Lungu), Faridi (46’ Mosca), Valenti, Becchio (33’ Gjergji), Dos Santos. A disposizione: Vespier, Ravera, Maugeri, Gonella. All.: Cacciatore

Imperia (4-3-1-2): Agostino, Labonia (74’ Del Mastro), Bresciani (84’ Moussa), Del Bello, Guida, Idaro, Insolito (60’ Conti), Boccia, Khelifi (60’ Di Giosia), Costantini (46’ Freccero), Busato. A disposizione: Rossi, Piccinin, Anzalone, Casagrande. All.: Riolfo

Gol: Costantini 3’ (I), Gjergji 65’ (S), Dos Santos 90’+1 (S)

Ammoniti: Conrotto (S), Busato (I), Naso (S), Khelifi (I)

Espulsi: Idaro (I) doppia ammonizione, Riolfo (mister Imperia)

Arbitro: Daniele Chindamo di Como coadiuvato dagli assistenti Davide Adinolfi di Salerno e Luca Laganà di Siena