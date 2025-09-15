Un grazie speciale alla professoressa Raviola e alle ragazze del Liceo Artistico di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo:

Le insegnanti della Scuola Primaria di Tetto Canale desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tre giovani studentesse del Liceo Artistico di Cuneo, Losardo Francesca, Manca Maria e Melis Noemi, e alla loro docente, la professoressa Raviola, che le ha accompagnate in questo percorso.

Nell’ambito delle ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), le ragazze hanno messo a disposizione creatività e talento per dipingere e decorare alcune porte della scuola, rendendole più colorate e allegre. Con fantasia e impegno hanno trasformato spazi semplici in angoli belli e accoglienti, capaci di regalare ai bambini un sorriso ogni giorno.

Il Dirigente Calcagno ringrazia a sua volta: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i docenti e al personale scolastico per il lavoro svolto con dedizione e professionalità. Il positivo riscontro sinergico tra le diverse scuole, che hanno saputo collaborare mettendo a frutto competenze ed esperienze, è un segnale importante di crescita e di fiducia reciproca. Valorizzare i talenti, promuovere la disponibilità al fare e riconoscere il valore dell’impegno quotidiano sono aspetti imprescindibili che la scuola deve saper incoraggiare e sviluppare. È su queste basi che possiamo costruire insieme un ambiente educativo capace di offrire ai nostri studenti le migliori opportunità di formazione e di futuro.»

Questo intervento non ha portato soltanto un miglioramento estetico, ma ha contribuito anche a promuovere un autentico benessere a scuola: sappiamo infatti quanto ambienti curati, armoniosi e pieni di colore possano favorire serenità, motivazione e apprendimento nei più piccoli. Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituti scolastici possa generare valore e dimostra quanto l’arte sia capace di incidere positivamente sulla vita quotidiana. A Francesca, Maria e Noemi e alla professoressa Raviola va quindi il nostro più sincero grazie: il loro lavoro resterà come dono prezioso per tutti i bambini della primaria.

Le insegnanti del Plesso