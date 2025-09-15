Tenere allenato il cervello? A Busca e Dronero c’è la “La Scòla di Grand”

A Busca ed a Dronero, riprenderà nel mese di ottobre “La Scòla di Grand”, corso di stimolazione cognitiva proposto dal Caffè Alzheimer di Dronero.

Un programma ricco, suddiviso in 3 moduli da 10 incontri ciascuno, dedicati all'allenamento dell'attenzione e della concentrazione, della memoria e delle funzioni esecutive.

IL RUOLO CRUCIALE DELLE FUNZIONI COGNITIVE

Le funzioni cognitive sono tutti quei processi mentali che ci permettono di percepire il mondo, elaborare informazioni e interagire con l'ambiente circostante, comprendendo anche la capacità di apprendere, memorizzare, pianificare e risolvere problemi. Tra le principali funzioni cognitive rientrano la memoria, l'attenzione, il linguaggio, la percezione, le funzioni esecutive (come la pianificazione e l'organizzazione del comportamento) e le abilità visuo-spaziali.

“La Scòla di Grand” si rivolge alle persone over 60 interessate a mantenere il cervello allenato e a favorire l’invecchiamento in salute.

Ecco gli appuntamenti:

Corso a Busca: il martedì pomeriggio presso Open Education Space (Via Carletto Michelis);

Corso a Dronero: il mercoledì mattina e pomeriggio presso le Opere Pie Droneresi (piazza XX Settembre 19A).

Per dettagliate informazioni e prenotazioni è possibile contattare telefonicamente o su WhatsApp il 331 1677160 (dott.ssa Francesca Tilotta, Psicologa).