CALCIO SERIE D / Mister Cacciatore dopo la vittoria del Saluzzo contro l’Imperia “Brutti ma bravi a tirar fuori orgoglio e carattere”

L’esordio casalingo del Saluzzo si è concluso con un 2-1 ottenuto in rimonta ai danni dell’Imperia.

A sbloccare l’incontro sono subito i liguri, che si portano in vantaggio al terzo minuto con la punizione di Costantini. Al 34’ la squadra di Riolfo rimane in dieci, a causa dell’espulsione di Idaro (doppia ammonizione in pochi minuti). Dopo un inizio complicato i granata prendono coraggio, grazie anche alla superiorità numerica, e al 65’ il subentrato Gjergji segna di testa il gol del momentaneo pareggio. Completa la rimonta la prodezza balistica di Dos Santos (90’+1) che regala ai suoi la seconda vittoria in altrettante partite.

Queste le dichiarazioni di mister Giuseppe Cacciatore al termine del match: “Innanzitutto devo fare i complimenti all’Imperia perché è una squadra molto organizzata e ben allenata, tant’è che ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati poco bravi tecnicamente e abbiamo palleggiato poco. Nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica a fare le cose che avevamo preparato e non è stata una bella prestazione da parte nostra. In queste partite, in cui pecchi a livello tecnico, devi tirar fuoriqualcos’altro: siamo stati brutti ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria nel recupero, sintomo del nostro orgoglio e carattere. Sicuramente è un inizio di campionato importante che pochi si aspettavano, ma io ho sempre saputo di avere un grande gruppo. Ora stiamo recuperando giocatori per noi fondamentali come Maugeri, Gonella e Allasina; proveremo a giocarci le nostre carte ogni domenica contro tutti e solo così facendo vedremo quanto siamo bravi. Devo quindi fare i complimenti ai miei ragazzi, da martedì torneremo al lavoro per migliorare gli aspetti che non hanno funzionato”.

Commenta, invece, così la sconfitta l’allenatore ligure Giancarlo Riolfo: “Sono orgoglioso della prova dei miei ragazzi che hanno fatto una partita importante. Nei primi 35 minuti, fino all’espulsione, siamo stati impeccabili: abbiamo segnato con Costantini, siamo andati vicini a farne un altro e non abbiamo concesso occasioni. Il rosso a Idaro ha cambiato gli equilibri del match ma nonostante ciò siamo stati bravi a contenere i nostri avversari e non mollare mai. Nel secondo tempo c’è stato ancora equilibrio, al 65’ abbiamo preso gol su un nostro errorino ma poi c’era un rigore clamoroso non fischiato su Conti: la botta si è sentita bene e la palla non si è mossa, per cui mi sembrava evidente il rigore. L’arbitro secondo me doveva intervenire ma così non ha fatto, peccato perché per noi sarebbe stata una svolta. Alla fine abbiamo pagato la prodezza balistica di Dos Santos che ha un gran bel gol. Siamo dispiaciuti perché dopo due giornate non abbiamo punti e secondo me non ci meritiamo questa posizione in classifica per il gioco che abbiamo espresso. Siamo fiduciosi e lo sono anche i tifosi: ho fatto i complimenti ai ragazzi”.

I granata salgono dunque a 6 punti in classifica mentre l’Imperia rimane a zero.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 21 in casa del Ligorna, fischio d’inizio alle ore 15.