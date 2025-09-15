Motociclista 24enne di Rocca de' Baldi muore nello scontro con un'auto a Mondovì

E’ un motociclista 24enne, Andrea Collino, classe 2001, nato a Cuneo e residente a Rocca de Baldi, la vittima dell’ennesimo sinistro mortale verificatosi sulle strade della Granda.

L’incidente quando erano circa le 11 di questa mattina, lunedì 15 settembre, lungo il tratto Nord della Strada Statale 28 a Mondovì, al km 25,700, poco prima dell’incrocio con strada San Giovanni dei Govoni. Il centauro ha perso la vita in seguito allo scontro con un’auto.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente gravi. Tra i primi a prestargli soccorso tre vigili del fuoco volontari di Savigliano di passaggio in quel momento sulla Statale 28. A loro si sono presto affiancati una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Mondovì e i sanitari del servizio regionale di emergenza 118, che a lungo hanno effettuato manovre di rianimazione nella speranza di salvare il giovane. Tentativi che purtroppo non hanno dato l’esito sperato tanto che ai sanitari non è rimasto che dichiarare il decesso del ragazzo.

Non risultano invece feriti tra i passeggeri dell’automobile.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

TRAFFICO PROVVISORIAMENTE BLOCCATO

A causa dell'incidente il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni, fa sapere Anas, il cui personale è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



VENTOTTO LE VITTIME DALL'INIZIO DELL'ANNO SULLE STRADE CUNEESI

Il giovane morto a Mondovì risulta essere la 28ª vittima della strada in provincia dall’inizio dell’anno. L’ultimo sinistro mortale era stato quello verificatosi lo scorso 6 settembre sulla stessa Statale 28, ma in territorio di Ceva. Anche in quel caso a perdere la vita era stato un altro motociclista, l’imprenditore imperiese Paolo Gheza ( leggi qui ). Anche nel suo caso, fatale lo scontro con un’automobile mentre viaggiava sulla propria motocicletta insieme alle moglie.

Due settimane fa, lunedì 1° settembre, a Sambuco l’uscita di strada costata la vita a un 55enne di nazionalità tedesca impegnato a percorrere la Statale 21 a Sambuco, in Alta Valle Stura, sulla propria moto ( leggi qui ).

Il 20 agosto un’altro motociclista, pure lui straniero, un 68enne svizzero residente a Cortemilia, aveva perso la vita in seguito allo scontro con un’auto mentre percorreva la Provinciale 661 in territorio di Murazzano.