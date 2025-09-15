Tragedia sulle montagne cuneesi: medico di Carmagnola perde la vita in alta Valle Stura

Ancora una tragedia sulle montagne cuneesi. In alta Valle Stura si sono da poco concluse le attività di recupero del corpo di un escursionista le cui ricerche erano scattate nella tarda serata di domenica. La vittima è Ezio Rossi, 61 anni, pneumologo residente a Carmagnola, in provincia di Torino.

I soccorritori, allertati poco dopo le 22 dalla moglie dell'uomo, hanno potuto utilizzare i dati forniti da un'applicazione in possesso del disperso che ne hanno consentito la localizzazione.

Al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo, presenti con Unità Comando Locale, nuclei Speleo Alpino Fluviale (Saf) e Topografia Applicata al Soccorso (Tas), Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che, dopo avere ritrovato l'auto in località Baraccone di Sant'Anna di Vinadio, hanno individuato attorno alle 2 di notte il 61enne, scivolato in una zona impervia tra i monti Ciastella e Lausa Bruna, a quota 2.300 metri.

Sul posto anche gli uomini della Guardia di Finanza oltre al medico legale.